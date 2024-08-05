烏克蘭局勢｜澤連斯基：F-16開始執行任務 戰機及飛行員仍不足(有片)

烏克蘭總統澤連斯基周日（4日）首度證實，首批由其他國家援助的美製F-16戰機已運抵烏克蘭，飛行員已開始投入使用在境內執行任務。
澤連斯基向記者展示戰機時表示，F-16戰機已出現在烏克蘭空中，由過去的不可能已成為現實，向美國、丹麥、荷蘭等國表示感謝，但他未有透露烏方已接收戰機的數量，並強調目前烏克蘭從其他國家接收的F-16戰機數量和在海外受訓的烏克蘭飛行員數量仍然不足，但預料之後兩者數量都會增加。 澤連斯基又指，希望透過烏克蘭北約理事會平台，爭取鄰國協助攔截來自俄羅斯的導彈，但承認對經常擔心局勢過度升級的盟友而言，可能是困難的決定。
俄羅斯外長拉夫羅夫曾經警告，如果烏克蘭境內出現可掛載核武器的F-16戰機，將被俄方視為來自西方的核威脅。
Ukraine’s President Zelenskyy officially introduces the Ukrainian F-16 to the public. The best part of it is that they are loaded with AIM-120 AMRAAM and AIM-9 Sidewinder missiles.— (((Tendar))) (@Tendar) August 4, 2024
The real air war in Ukraine begins, now.
Source: Office of the Ukrainian President pic.twitter.com/o4XuzhGp9s