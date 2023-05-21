烏克蘭局勢｜澤連斯基G7峰會上承認巴赫穆特淪陷　「那裏甚麼都不剩了」

記者彭巧蓁／綜合報道

21日是為期3天的七大工業國（G7）領袖峰會的最後一天，七國領袖就烏克蘭局勢舉行會議，烏克蘭總統澤連斯基也親自出席參與，隨後他更與美國總統拜登會面。

會議前，澤連斯基站在日相岸田文雄身邊與七國集團領導人合影留念。隨後，美國總統拜登摟著他的肩膀，邊說邊移步到會場。

根據日媒報道，在會議上，澤連斯基希望通過直接呼籲加強對俄羅斯的制裁力道，增加對俄羅斯的國際壓力。事實上，為了得到更多盟友的協助，澤連斯基一抵達廣島就積極與各國領袖接觸。他更直接向一直對俄保持中立的印度總理莫迪尋求支持。

拜登親暱地摟著澤連斯基的肩膀。（圖／美聯社）

美國允派F16戰鬥機前往烏克蘭

稍早時傳出，俄國僱傭兵組織華格納集團聲稱已「完全控制」激戰區巴赫穆特，烏軍則表示「戰鬥仍在繼續」。但根據《天空新聞》（Sky News）與《德國之聲》報道，澤連斯基在G7峰會上被問到烏克蘭是否仍然控制巴赫姆特時回答，「我認為沒有。」他指稱俄羅斯的軍事行動摧毁了一切：「你們必須明白，那裏甚麼都不剩了。」

隨後澤連斯基也單獨與美國總統拜登進行對談，得到了美國新一輪軍援計劃的承諾。拜登宣布允許派遣F16戰鬥機前往烏克蘭，並在美國訓練烏克蘭機師。另外包括彈藥、大砲和車輛等，新的援助計劃總額將達到3.75億美元（約29.3億港元）。