烏克蘭局勢｜澳洲向烏軍提供多功能紙製無人機 似玩具的殺傷力武器

澳洲近日承諾將再向烏克蘭提供總值3,300萬澳元(約1.7億港元)一系列無人機，國際航空雜誌《Aviation Week》報道，澳洲正給烏克蘭提供低成本的高效能紙製無人機。
報道指，澳洲正以每月100架的速度向烏克蘭供應紙製無人機「Corvo PPDS」，以供烏軍在戰場上運送物資、偵察，甚至投擲小型炸彈，攻擊俄軍。
烏軍「慳住使」
紙製無人機由墨爾本機械工程公司SYPAQ研發，定位為戰場上的一次性消耗品，但烏軍「慳住用」，一架可以執行60次任務。
這款「精確有效載荷運送系統」(PPDS)無人機，由厚厚的塗蠟紙板和用以固定機翼的重型橡筋組裝而成，並由軍事級別導引系統控制，起飛後毋須再輸入指示。
紙製無人機功能多多
此外，無人機最長飛行距離120公里，並可自行降落，每架成本介乎680至3,400美元(約5,300至2.6萬港元)，因為成本較低，可在消耗戰中迫使敵人使用更昂貴的軍備來破壞它們。
Sypaq總工程師Ross Osborne表示，紙板無人機的特點在於容易操作，即使不是無人機專家、沒受過相關訓練、不懂英語的人也可操作。他說，烏軍已成功使用紙製無人機執行物流支援任務。
他表示，這款紙製無人機自主性很高，可在沒數據流動的情況下運作，並在飛行範圍內監測地形，並根據天氣條件找出降落模式和方法。
澳洲駐烏克蘭大使Vasyl Myroshnyschenko表示，這款無人機看上去像是兒童玩具，但實際上它可對敵軍造成連串破壞。