烏克蘭局勢｜澳洲向烏軍提供多功能紙製無人機 似玩具的殺傷力武器

澳洲向烏克蘭提供成本低的高效紙製無人機。(互聯網)

澳洲近日承諾將再向烏克蘭提供總值3,300萬澳元(約1.7億港元)一系列無人機，國際航空雜誌《Aviation Week》報道，澳洲正給烏克蘭提供低成本的高效能紙製無人機。

報道指，澳洲正以每月100架的速度向烏克蘭供應紙製無人機「Corvo PPDS」，以供烏軍在戰場上運送物資、偵察，甚至投擲小型炸彈，攻擊俄軍。

烏軍「慳住使」

紙製無人機由墨爾本機械工程公司SYPAQ研發，定位為戰場上的一次性消耗品，但烏軍「慳住用」，一架可以執行60次任務。

這款「精確有效載荷運送系統」(PPDS)無人機，由厚厚的塗蠟紙板和用以固定機翼的重型橡筋組裝而成，並由軍事級別導引系統控制，起飛後毋須再輸入指示。