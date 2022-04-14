熱門搜尋:
特首選舉 疫情 消費券 快速測試 烏克蘭局勢 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
國際
2022-04-14 16:27:47

烏克蘭局勢｜炮聲連連　馬里烏波爾居民分享戰爭下開餐日常 (有片)

分享：
馬里烏波爾居民分享炮聲連連下開餐日常。(Twitter)

馬里烏波爾居民分享炮聲連連下開餐日常。(Twitter)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第50日。俄軍圍困斷水斷糧斷電逾1個月的南部城市馬里烏波爾，昨日指當地有過千名烏克蘭士兵投降，港口已經獲得全面解放，並發放烏軍投降影片，烏克蘭否認。當地官員早前指，仍有逾10萬人被困。當地有居民拍下一段在轟炸聲中用餐的片段，指已成為日常，凸顯戰爭下受苦的只有平民。

一家四口正食用晚餐。(Twitter) 鏡頭轉向窗邊。(Twitter) 窗外一片狼藉。(Twitter) 建築物外有汽車正燃燒。(Twitter) 可聽到影片內持續有轟炸聲。(Twitter) 街道上空無一人。(Twitter)

網上流傳的影片顯示，有一家四口在餐枱上燃點了兩支蠟燭，就在微弱火光下用餐，食物並不豐富，似乎是一些薯仔和豆蓉，鏡頭轉向窗邊，窗外一片狼藉，另一邊窗外，可見正正有汽車起火燃燒，街上無人，同時可清晰聽到持續的炮轟聲。

Visegrád 24》轉載片段報道，指「馬里烏波爾的烏克蘭家庭食晚餐，同時在他們的建築物外，有燃燒的汽車與轟炸」，指要盡快結束這場戰爭。

網上流傳俄軍攜帶流動火葬設備。(Twitter) 網上流傳俄軍攜帶流動火葬設備。(Twitter)

市長估計市內或有逾2萬平民死亡

自俄羅斯224日入侵烏克蘭以來，馬里烏波爾一直遭受俄軍猛烈攻擊並圍困，當地街道幾乎被移為平地，俄軍多次被指阻止平民撤離，以及阻止人道物資進入。市長Vadym Boychenko指，滯留市內的逾10萬平民，缺乏糧水、供暖及通訊渠道，市內已有超過1萬名平民死於戰事，還估計，該市死亡平民可能已超過2萬，並指俄軍攜帶流動火葬設備入市內焚燒遺體，掩飾遇難人數。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受