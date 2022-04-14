烏克蘭局勢｜炮聲連連　馬里烏波爾居民分享戰爭下開餐日常 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第50日。俄軍圍困斷水斷糧斷電逾1個月的南部城市馬里烏波爾，昨日指當地有過千名烏克蘭士兵投降，港口已經獲得全面解放，並發放烏軍投降影片，烏克蘭否認。當地官員早前指，仍有逾10萬人被困。當地有居民拍下一段在轟炸聲中用餐的片段，指已成為日常，凸顯戰爭下受苦的只有平民。
網上流傳的影片顯示，有一家四口在餐枱上燃點了兩支蠟燭，就在微弱火光下用餐，食物並不豐富，似乎是一些薯仔和豆蓉，鏡頭轉向窗邊，窗外一片狼藉，另一邊窗外，可見正正有汽車起火燃燒，街上無人，同時可清晰聽到持續的炮轟聲。
《Visegrád 24》轉載片段報道，指「馬里烏波爾的烏克蘭家庭食晚餐，同時在他們的建築物外，有燃燒的汽車與轟炸」，指要盡快結束這場戰爭。
市長估計市內或有逾2萬平民死亡
自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，馬里烏波爾一直遭受俄軍猛烈攻擊並圍困，當地街道幾乎被移為平地，俄軍多次被指阻止平民撤離，以及阻止人道物資進入。市長Vadym Boychenko指，滯留市內的逾10萬平民，缺乏糧水、供暖及通訊渠道，市內已有超過1萬名平民死於戰事，還估計，該市死亡平民可能已超過2萬，並指俄軍攜帶流動火葬設備入市內焚燒遺體，掩飾遇難人數。
This is every day life in Mariupol.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2022
A Ukrainian family eats their dinner in Mariupol, whilst cars burn in front of their building and artillery shelling outside their window.
We need to end this war as soon as possible. pic.twitter.com/f68bp746Xn