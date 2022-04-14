烏克蘭局勢｜炮聲連連　馬里烏波爾居民分享戰爭下開餐日常 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第50日。俄軍圍困斷水斷糧斷電逾1個月的南部城市馬里烏波爾，昨日指當地有過千名烏克蘭士兵投降，港口已經獲得全面解放，並發放烏軍投降影片，烏克蘭否認。當地官員早前指，仍有逾10萬人被困。當地有居民拍下一段在轟炸聲中用餐的片段，指已成為日常，凸顯戰爭下受苦的只有平民。

網上流傳的影片顯示，有一家四口在餐枱上燃點了兩支蠟燭，就在微弱火光下用餐，食物並不豐富，似乎是一些薯仔和豆蓉，鏡頭轉向窗邊，窗外一片狼藉，另一邊窗外，可見正正有汽車起火燃燒，街上無人，同時可清晰聽到持續的炮轟聲。

《Visegrád 24》轉載片段報道，指「馬里烏波爾的烏克蘭家庭食晚餐，同時在他們的建築物外，有燃燒的汽車與轟炸」，指要盡快結束這場戰爭。