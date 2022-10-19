烏克蘭局勢｜烏三成發電廠受損　伊朗供俄無人機　烏擬斷交(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近8個月，俄羅斯向烏克蘭發動新一輪攻擊，接連以導彈及無人機轟炸，烏克蘭指全國有三成發電廠受損，大範圍斷電；又指責伊朗向俄羅斯提供無人機施襲，考慮與伊朗斷絕外交關係。
烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)，周二凌晨遭俄軍導彈攻擊，一幢民居被擊中，至少一人死亡。在烏克蘭第二大城市、東部的哈爾科夫(Kharkiv)亦遭俄軍火箭炮攻擊，一個儲存糧食的貨倉被摧毀，暫時無傷亡報告。
烏克蘭總統澤連斯基指，上周一以來俄軍發動的新一輪襲擊，令烏克蘭三成發電廠受損，全國範圍大面積斷電，已加緊搶修，呼籲全國居民節約用電，為渡過嚴峻的冬天作準備。他又指，又指，俄軍使用大批伊朗製無人機發動攻擊，反映俄羅斯的軟弱，正走向失敗，在軍事及政治上都破產，強調與普京政權沒有談判餘地。
Russia attacked Kyiv with Iranian-made drones during Monday's rush hour, killing at least four people. Unlike previous strikes, which hit with intense speed, Monday's attack was different: Residents were aware of the drones overhead, seeking their targets. https://t.co/EV9P7PbU8E pic.twitter.com/l1QFTgqI4v— The New York Times (@nytimes) October 17, 2022
烏方確認俄無人機來自伊朗 考慮斷交
烏克蘭外長庫列巴指，俄軍周一以數十架無人機攻擊烏克蘭，確認無人機來自伊朗，他將向總統澤連斯基建議，與伊朗正式斷絕外交關係。
俄羅斯國防部表示，繼續以高精準長程導彈摧毀烏克蘭的軍事及能源基建。
而烏克蘭情報部門指，俄羅斯導彈生產進度滯後，目前多款導彈庫存只剩三成。
外電引述伊朗官員指，伊朗已承諾向俄羅斯提供地對地導彈，以及更多無人機。伊朗官員指，有關交易並無違反2015年伊朗與西方達成的核協議，強調伊朗一直反對烏克蘭戰事，德黑蘭計劃與基輔進行談判以澄清有關指控。