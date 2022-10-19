烏克蘭局勢｜烏三成發電廠受損　伊朗供俄無人機　烏擬斷交(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近8個月，俄羅斯向烏克蘭發動新一輪攻擊，接連以導彈及無人機轟炸，烏克蘭指全國有三成發電廠受損，大範圍斷電；又指責伊朗向俄羅斯提供無人機施襲，考慮與伊朗斷絕外交關係。

烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)，周二凌晨遭俄軍導彈攻擊，一幢民居被擊中，至少一人死亡。在烏克蘭第二大城市、東部的哈爾科夫(Kharkiv)亦遭俄軍火箭炮攻擊，一個儲存糧食的貨倉被摧毀，暫時無傷亡報告。

烏克蘭總統澤連斯基指，上周一以來俄軍發動的新一輪襲擊，令烏克蘭三成發電廠受損，全國範圍大面積斷電，已加緊搶修，呼籲全國居民節約用電，為渡過嚴峻的冬天作準備。他又指，又指，俄軍使用大批伊朗製無人機發動攻擊，反映俄羅斯的軟弱，正走向失敗，在軍事及政治上都破產，強調與普京政權沒有談判餘地。