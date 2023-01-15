烏克蘭局勢｜烏中部第聶伯羅住宅大樓遭俄軍導彈擊中 最少14死逾60傷(多圖)

烏克蘭多處周六(14日)再遭俄軍炮轟，中部城市第聶伯羅(Dnipro)一幢住宅大樓被炸毀，最少14人死亡、逾60人受傷，基輔等多地的基建設施亦成為空襲目標。
第聶伯羅該座九層高的住宅大樓遭俄軍導彈擊中，2至9樓倒塌，消防員架起雲梯救出被困瓦礫的居民，於嚴寒下徹夜搜救。民眾合力鋸斷樹木，並推開被炸毀的車輛殘骸，協助救援人員搜索生還者。
副市長Mikhailo Lysenko在社交網發布影片表示：「他們(居民)持續發送短訊，我們不時要停下(救援)工作，以保持(現場)安靜，我們確實聽到瓦礫堆中有人尖叫的聲音。」總統辦公室官員指，已有37人從大樓被救出，共64人受傷。
市長Borys Filatov在Telegram發數張照片，可見居民赤手空拳，拼命要拆除一輛汽車的殘骸，並在一大堆金屬和混凝土的地方搬運瓦礫，用擔架把傷者抬走。
多處基建受襲
俄軍這一輪導彈攻勢遍及烏克蘭各處，首都基輔、西部利沃夫、與東北部哈爾科夫的基建設施都成為目標。烏能源部長表示，未來幾天將會非常「艱難」，因為在嚴冬之際，電力、自來水、暖氣的供應都面臨威脅。
另外，烏克蘭總統澤連斯基與英國首相辛偉誠通電話，辛偉誠承諾，將向烏方提供十多架挑戰者2主戰坦克及額外火炮系統，將在未來幾日為烏克蘭士兵提供訓練。澤連斯基感謝英方支援，認為能提升烏軍戰力，並向其他盟友發出正確訊息。