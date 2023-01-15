烏克蘭局勢｜烏中部第聶伯羅住宅大樓遭俄軍導彈擊中 最少14死逾60傷(多圖)

烏克蘭多處周六(14日)再遭俄軍炮轟，中部城市第聶伯羅(Dnipro)一幢住宅大樓被炸毀，最少14人死亡、逾60人受傷，基輔等多地的基建設施亦成為空襲目標。

第聶伯羅該座九層高的住宅大樓遭俄軍導彈擊中，2至9樓倒塌，消防員架起雲梯救出被困瓦礫的居民，於嚴寒下徹夜搜救。民眾合力鋸斷樹木，並推開被炸毀的車輛殘骸，協助救援人員搜索生還者。

副市長Mikhailo Lysenko在社交網發布影片表示：「他們(居民)持續發送短訊，我們不時要停下(救援)工作，以保持(現場)安靜，我們確實聽到瓦礫堆中有人尖叫的聲音。」總統辦公室官員指，已有37人從大樓被救出，共64人受傷。

市長Borys Filatov在Telegram發數張照片，可見居民赤手空拳，拼命要拆除一輛汽車的殘骸，並在一大堆金屬和混凝土的地方搬運瓦礫，用擔架把傷者抬走。