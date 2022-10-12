烏克蘭局勢｜烏克蘭三成能源基建設施受襲　英情報：俄彈藥短缺士兵陷絕望(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，近月俄羅斯戰況接連失利，烏克蘭收復近1,200平方公里土地，克里米亞刻赤大橋爆炸後導致俄羅斯連續兩日對烏克蘭多處發動導彈攻勢，造成至少19人死亡，逾百人受傷，超過300個城鎮停電。烏克蘭指，國內三成能源基建設施受襲。另外，英國情報機構表示，俄軍空襲烏克蘭令彈藥短缺，士兵陷入絕望。

俄羅斯周二繼續對烏克蘭展開新一輪空襲攻勢，南部札波羅熱(Zaporizhzhia)多處嚴重受損，車行、學校、醫療設施及住宅都被俄軍炮彈夷平。網上有影片顯示，尼科波(Nikopol) 遭俄軍於札波羅熱核電廠附近發射的燃燒彈和白磷集束彈攻擊。

‼️russian invaders are shelling the civilians of Nikopol with incendiary rounds. The fire is coming from the artillery pieces placed on the territory of the Zaporizhzhia NPP.

russia is murdering civilians to provoke Ukraine into shelling the nuclear power plant. pic.twitter.com/ycrDeMMNq7 — ZMiST (@ZMiST_Ua) October 11, 2022

基輔以北一座水力發電廠附近一帶起火冒煙，基輔和周邊地區輪流停電，網上有影片顯示基輔一間發電廠遭導彈攻擊，爆炸威力強勁。西部城市利沃夫(Lviv)、中西部赫梅利尼茨基州(Khmelnitskiy)、南部敖德薩州(Odesa)等地都有爆炸。烏克蘭能源部稱，俄軍空襲擊中國內三成能源基建設施，利沃夫有三成居民電力供應中斷。 烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)譴責俄軍蓄意攻擊能源設施，是干犯戰爭罪行。烏克蘭能源部聲明，宣布烏克蘭自11日起停止輸送電力至歐盟，先以穩定國內供電為首要之務。當局同時呼籲民眾避免使用電熱水煲及冷氣等耗電設備，以節約能源。

#Ukrainian media publish video of the "arrivals" of two #Russian "Kalibr" cruise missiles at the Thermal Power Plant in #Kyiv. pic.twitter.com/csv8n4j2gY — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022