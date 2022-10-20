烏克蘭局勢｜烏克蘭人民捍衛自由　獲頒薩哈羅夫思想自由獎

烏克蘭被俄羅斯入侵的戰事持續近8個月，當地多處遭受戰火蹂躪，數以百萬計居民流離失所。歐洲議會向面對戰火的烏克蘭人民，頒發最高人權獎薩哈羅夫思想自由獎(Sakharov Prize for Freedom of Thought)，以表彰他們在戰場上捍衛自由、民主及法治。

歐洲議會向面對戰火的烏克蘭人民，頒發最高人權獎薩哈羅夫思想自由獎(Sakharov Prize for Freedom of Thought)，以表彰他們在戰場上捍衛自由、民主及法治。(3月9日，烏克蘭，資料圖片)

歐洲議會主席梅措拉(Roberta Metsola)周三(19日)宣布，將薩哈羅夫思想自由獎頒發給，今年度薩哈羅夫人權獎的得主是無論在戰場作戰、被迫離開家國、以及為信念而戰的烏克蘭人民。歐洲議會又稱讚烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)、當地緊急服務部門，指他們不但捍衛家園及國家獨立，還保護法治和歐洲價值。

讚揚烏人民以生命守護歐洲

梅措拉形容烏克蘭人面對俄軍入侵表現勇敢，讓全球看到他們展現保衛國家、自由、家園和家人勇氣，以生命守護歐洲及彰顯自由、民主和法治的價值觀，相信烏克蘭絕不會放棄，歐洲議會亦一樣。

澤斯斯基表示，烏克蘭人民每日在戰場上證明自己對自由民主價值的奉獻。

薩哈羅夫思想自由獎自1988 年以來一直頒發給捍衛人權和基本自由的個人和組織。該獎項是為了紀念蘇聯物理學家和持不同政見者安德烈·薩哈羅夫而命名的，獎金為 50,000 歐元。