烏克蘭局勢｜烏克蘭人輯錄短片展示戰爭慘況 憧憬戰勝重建國家(片段或引起不安)

俄軍對烏克蘭發動軍事行動近一個月，首都基輔、馬里烏波爾、哈爾科夫、伊爾平、蘇梅……遭到俄軍狂轟濫炸，俄羅斯勢要奪取可打通俄2014年吞併的克里米亞半島與烏東陸路的戰略城市馬里烏波爾，當地戰況最為慘烈，居民被圍困斷水斷糧，在寒冷天氣中無暖氣，不少兒童在戰火中死亡。烏克蘭人將過去數周戰況輯錄成短片，展示戰爭造成的傷害：建築物遭炮擊起火、途人突然近距離遇炮彈從天而降、兒童受傷送院、父母抱著重傷孩子到醫院，最後天人永隔……一幕幕令人心酸的場面不斷上演。片段最尾則展示烏克蘭對戰爭勝利的憧憬，共同重建國家再現繁榮。

短片名為《WAS》，意謂烏克蘭原本擁有的成為過去。片中旁述稱，「這曾是我的家、我的朋友、我的狗狗、我的汽車、我的工作。這也曾是我的父親和我的女兒。俄羅斯令烏克蘭遭血淚、兒童的遺骸淹沒。」(This was my home. This was my friend. This was my dog. This was my car. This was my job. And this was my father. And this was my daughter.Russia has drowned Ukraine in tears and blood and children's corpses.)