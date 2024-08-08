烏克蘭局勢｜烏克蘭入侵俄邊境遭挫！普京稱其「重大挑釁」　白宮：事先不知情

綜合多家外媒報道，6日，烏克蘭軍隊入侵與烏克蘭北部蘇梅州（Sumy）接壤的俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk），並與俄羅斯軍隊展開激烈戰鬥，目前該地區已宣布進入緊急狀態。美國聲稱事前不知情烏軍這次的作戰。

斯米爾諾夫在社群平台上稱，烏軍6日從俄羅斯蘇賈地區（Sudzha）越境攻入庫斯克州，並與俄軍發生了戰鬥。他表示，俄羅斯邊防部隊與正規軍緊密配合，擊退了敵人的攻擊。

據「今日俄羅斯」電視台（RT）6日報導，俄羅斯庫斯克州代理州長斯米爾諾夫（Alexei Smirnov）表示，俄羅斯軍隊阻止了烏克蘭破壞和偵察小組的邊境進攻企圖。

據悉，蘇賈地區距離俄烏邊境約10公里遠，附近有天然氣管線，是俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要管道，城鎮附近也有天然氣流量監控站。此外，距離俄烏邊境約60公里處就是庫斯克核電廠。

據俄羅斯國防部6日發表聲明稱，當天上午，有來自烏克蘭的約300名武裝分子和30輛裝甲車輛，對俄羅斯庫斯克州（Kursk）邊境防禦部隊陣地發起攻擊。隨後俄羅斯空軍出動軍機對這些武裝分子和裝備發動空襲，造成敵方損失了6輛戰車、2輛步兵戰車和4輛裝甲運兵車。

俄羅斯國防部表示，戰鬥一直持續到7日，在一晝夜的戰鬥中，烏軍已折損260人和50輛裝甲車，包括7輛戰車、8輛裝甲運兵車。

據俄羅斯國防部發布的影片顯示，俄軍用飛彈瞄準並摧毀了庫爾斯克地區的烏克蘭軍事裝備。