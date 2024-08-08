烏克蘭局勢｜烏克蘭入侵俄邊境遭挫！普京稱其「重大挑釁」　白宮：事先不知情

綜合多家外媒報道，6日，烏克蘭軍隊入侵與烏克蘭北部蘇梅州（Sumy）接壤的俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk），並與俄羅斯軍隊展開激烈戰鬥，目前該地區已宣布進入緊急狀態。美國聲稱事前不知情烏軍這次的作戰。
據「今日俄羅斯」電視台（RT）6日報導，俄羅斯庫斯克州代理州長斯米爾諾夫（Alexei Smirnov）表示，俄羅斯軍隊阻止了烏克蘭破壞和偵察小組的邊境進攻企圖。
斯米爾諾夫在社群平台上稱，烏軍6日從俄羅斯蘇賈地區（Sudzha）越境攻入庫斯克州，並與俄軍發生了戰鬥。他表示，俄羅斯邊防部隊與正規軍緊密配合，擊退了敵人的攻擊。
據悉，蘇賈地區距離俄烏邊境約10公里遠，附近有天然氣管線，是俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要管道，城鎮附近也有天然氣流量監控站。此外，距離俄烏邊境約60公里處就是庫斯克核電廠。
據俄羅斯國防部6日發表聲明稱，當天上午，有來自烏克蘭的約300名武裝分子和30輛裝甲車輛，對俄羅斯庫斯克州（Kursk）邊境防禦部隊陣地發起攻擊。隨後俄羅斯空軍出動軍機對這些武裝分子和裝備發動空襲，造成敵方損失了6輛戰車、2輛步兵戰車和4輛裝甲運兵車。
俄羅斯國防部表示，戰鬥一直持續到7日，在一晝夜的戰鬥中，烏軍已折損260人和50輛裝甲車，包括7輛戰車、8輛裝甲運兵車。
據俄羅斯國防部發布的影片顯示，俄軍用飛彈瞄準並摧毀了庫爾斯克地區的烏克蘭軍事裝備。
俄羅斯衛生部表示，有包含6名兒童在內的平民31人受傷。塔斯社（TASS）指喪生於烏軍砲火的平民已有5人。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）7日表示，烏克蘭此舉是對俄羅斯的挑釁。他在與政府官員的視訊會議時說：「眾所周知，基輔政權又進行大規模挑釁，使用飛彈等武器，朝民宅、救護車無差別開火。」
據美聯社報道，普京與政府官員召開會議，討論庫斯克州局勢、提供援助等問題。雙方交戰地點離莫斯科約500公里。
俄羅斯總統普京7日表示，烏克蘭進犯俄羅斯西南部庫斯克州的行動，是大規模挑釁：「眾所周知，基輔政權又發起重大挑釁，使用飛彈等武器，朝民宅、救護車無差別開火。」
據路透社8日報道，斯米爾諾夫已宣布該州進入緊急狀態，疏散邊境居民，從其他城市徵召醫護人員。
路透社指出，這次進攻是俄烏開戰以來烏克蘭對俄羅斯領土最大規模的地面攻擊之一。烏克蘭方面目前尚未對此發表官方評論。
據半島電視台（AL Jazeera）8日報道，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在7日的晚間視訊演講沒提及這次作戰。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國事前不知這次烏方的行動，也正等烏方說明。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）亦承認，美國對烏克蘭此舉事先不知情。他說：「考慮到俄羅斯侵犯了烏克蘭的領土完整和主權，他們（俄羅斯）稱這是一種挑釁，這有點奢侈了。」
據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）7日報道，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在當天記者會上表示，美國官員正在與烏克蘭進行接觸，並「更好地了解」俄羅斯庫斯克地區的局勢。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章