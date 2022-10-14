烏克蘭局勢｜烏克蘭多處續受俄軍攻擊　赫爾松親俄官促居民撤離(有片)

俄軍繼續向烏克蘭多個城市發動攻擊以報復克里米亞(Crimea)克赤大橋(Kerch Bridge)遭炸毀，首都基輔市中心連續第四日響起安全警報，當地有重要基建設施，懷疑遭伊朗製的無人機擊中。烏克蘭部隊繼續反攻，在南部被俄軍佔領的赫爾松(Kherson)，由俄羅斯扶植的地方領袖指烏克蘭的先頭部隊每日發動火箭攻擊，要求俄羅斯協助撤走居民前往俄羅斯。烏方否認以自己的平民作攻擊目標。

烏克蘭首都基輔市中心連續第四日響起安全警報，網上片段顯示，基輔市郊周四再次遭到空襲。烏克蘭總統辦公室表示，當地有重要基建設施懷疑遭伊朗製的無人機擊中。南部城市尼古拉耶夫及東部第聶伯羅彼得羅斯克州，亦有住宅施遭導彈擊中。 烏克蘭指過去一天，有超過40個城鎮遭俄軍襲擊，過去一周俄軍累計發動了112次導彈襲擊，規模是俄羅斯入侵烏克蘭以來最大，並造成過百人死傷。

烏克蘭否認以自己平民作攻擊目標 烏克蘭部隊繼續反攻東部及南部地區，網上片段見到在南部赫爾松，有烏軍駕駛著俄軍撤退時棄置的坦克。由俄羅斯支持的地方領袖要求俄羅斯協助撤走居民，指烏克蘭的先頭部隊每日發動火箭攻擊，呼籲居民「自救」，前往俄羅斯。 與赫爾松接壤的俄羅斯羅斯托夫州州長表示，願意為赫爾松居民提供定居點，首批居民最快周五抵達。俄羅斯指，軍方會協助赫爾松及其他地區的居民撤離，所有離開赫爾松的民眾會獲得免費住宿和必需品，若決定永久遷離赫爾松，會獲分配房屋。 赫爾松及烏克蘭另外3個地區早前由親俄領袖發起公投，併入俄羅斯。烏軍近日的反攻經已奪回赫爾松西北部多處地區，迫近首府，單在昨日就收復赫爾松5個市鎮或村落，收復的土地超過400平方公里。烏克蘭否認以自己的平民作攻擊目標。



