烏克蘭局勢｜烏克蘭婦證俄軍傷平民遭狂開槍

俄羅斯被指控在烏克蘭攻擊平民或干犯戰爭罪，其無差別炮擊也導致平民死傷枕藉，但俄方一直否認，烏克蘭一名婦人親證俄軍濫傷無辜者。英國廣播公司(BBC)報道，45歲的Natalia是其中一名在無理由下，遭前線俄軍蓄意射擊的平民。她住在東南部扎波羅熱州的波洛吉市(Polohy)，俄軍進入該市那一天，她因擔心母親情況，遂徒步前往母親與她家相隔一條街的寓所探望。她經過首個檢查站時獲俄軍放行，她繼續向天舉高雙手向前行，但卻遭一名俄軍用機關槍掃射她腰部以下身體。她雖撿回一命，但傷勢卻造成行動將不便。
俄軍二話不說開槍
Natalia說，她看不見那名開槍射她的俄兵樣子或聽見他說話，「他二話不說就開槍，他們(俄軍)站在畫有Z字母的坦克旁，所有人都戴了面罩或頭套」。Natalia最後由鄰居和家人抬走，送往扎波羅熱州首府扎波羅熱一間醫院。她說，醫生無說她中了多少槍，她向記者展示腹部的槍傷，「這裡、那裡都遭子彈射中，連我的私處也中彈。」Natalia的右腿扭斷，須用金屬架固定，膝蓋完全碎了，將無法像以往般行走。
農民邊聽炮彈聲邊耕作
Natalia居住的波洛吉小鎮現已由俄軍佔領，位處通往俄軍想奪取的南部城市馬里烏波爾路上，距離另一小鎮Orikhiv數公里，後者最近數周遭俄軍狂炸，許多人逃到較安全的扎波羅熱或較西面的地區。在Orikhiv邊陲擁有農地的Lida Vasylivna無懼戰火，趁天氣開始回暖種植農作物，不時可聽到俄軍的炮彈聲。她的子女和曾中風的丈夫已搬到社區的防空洞，她則住在一個地窂內。Vasylivna邊哭邊說，「我躲在這裡，因為他們(俄軍)轟炸我們，從四方八面攻擊。我恨他們，我恨他們……我們以往生活和平也開心。」記者稱，他們離開Orikhiv不久後，Vasylivna打電話向他們說當地遭狂轟，一枚炮彈落在她的田地裡，另有更多落在市內。