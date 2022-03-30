烏克蘭局勢｜烏克蘭婦證俄軍傷平民遭狂開槍

俄羅斯被指控在烏克蘭攻擊平民或干犯戰爭罪，其無差別炮擊也導致平民死傷枕藉，但俄方一直否認，烏克蘭一名婦人親證俄軍濫傷無辜者。英國廣播公司(BBC)報道，45歲的Natalia是其中一名在無理由下，遭前線俄軍蓄意射擊的平民。她住在東南部扎波羅熱州的波洛吉市(Polohy)，俄軍進入該市那一天，她因擔心母親情況，遂徒步前往母親與她家相隔一條街的寓所探望。她經過首個檢查站時獲俄軍放行，她繼續向天舉高雙手向前行，但卻遭一名俄軍用機關槍掃射她腰部以下身體。她雖撿回一命，但傷勢卻造成行動將不便。

俄軍二話不說開槍 Natalia說，她看不見那名開槍射她的俄兵樣子或聽見他說話，「他二話不說就開槍，他們(俄軍)站在畫有Z字母的坦克旁，所有人都戴了面罩或頭套」。Natalia最後由鄰居和家人抬走，送往扎波羅熱州首府扎波羅熱一間醫院。她說，醫生無說她中了多少槍，她向記者展示腹部的槍傷，「這裡、那裡都遭子彈射中，連我的私處也中彈。」Natalia的右腿扭斷，須用金屬架固定，膝蓋完全碎了，將無法像以往般行走。

Lida Vasylivna留在戰區繼續耕作。(互聯網)