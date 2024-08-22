烏克蘭對莫斯科發動大規模無人機襲擊　俄軍方稱擊落至少11架

烏克蘭向俄羅斯首都莫斯科發動大規模無人機襲擊，俄國防部21日稱在莫斯科地區擊落了11架無人機，在俄境內共擊落45架。莫斯科市長稱，這是自2022年2月俄烏開戰以來，烏克蘭向莫斯科發動的最大規模無人機攻擊之一。

據《莫斯科時報》（The Moscow Times）21日報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）於Telegram發文稱，「這是有史以來規模最大的無人機攻擊莫斯科行動之一。」他表示，目前尚無人員傷亡或財產損失的報告。

據俄軍方稱，20日當晚在俄境內共擊落45架固定翼無人機，包括在莫斯科地區的11架、在邊境布良斯克（Bryansk）地區23架、別爾哥羅德（Belgorod）地區6架等。

烏克蘭軍方20日在X上分享影片，稱其FPV無人機摧毀了俄羅斯9門榴彈砲（howitzer）和1門迫擊砲（mortar）。

據報導，無人機襲擊莫斯科的情況十分少見，俄方曾在5月表示在首都郊外擊落了一架無人機，導致兩架主要機場臨時實施航班限制。

自2022年全面入侵俄羅斯以來，烏軍多次以距離其邊境約數百公里的俄羅斯石油和天然氣設施為目標，襲擊其能源基礎設施以作為「公平」報復。