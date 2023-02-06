烏克蘭局勢｜烏克蘭或撤換國防部長　早前稱烏方有信心抵擋俄新攻勢

David Arakhamia在Telegram上透露國防部長將被調任的消息，他未有具體說明時間點，但指戰事發展是作出上述決定的主因。《彭博社》(Bloomberg)報道在同盟國的壓力下烏克蘭一直致力於打擊高官貪腐的狀況，烏克蘭國防部上月傳出官員竊取部隊伙食資金的貪污醜聞，雖然列茲尼科夫及國防部否認，但被視為澤連斯基整頓該部門的可能原因。

列茲尼科夫：有信心最終會獲得西方新型戰機。(網上圖片)

列茲尼科夫：有信心最終會獲得西方新型戰機

列茲尼科夫在早前記者會表示，俄羅斯雖然沒足夠資源發動全面攻勢，但會趁本月24日出兵一周年之際，展開新攻勢，首要佔領整個東部頓巴斯地區，並攻擊烏克蘭南部及東部，以便在目前佔領的烏克蘭地區建立一條陸上走廊。他強調，即使所有西方援助的武器，未必及時送抵，但烏克蘭仍有足夠力量及儲備，抵擋俄軍新攻勢。

列茲尼科夫又指，烏克蘭正就新型長程導彈的供應，與西方盟友磋商，有信心烏克蘭最終會獲得新型戰機，他又保證，烏克蘭不會用新型長程導彈攻擊俄羅斯本土，只會對付在烏克蘭境內的俄軍。