烏克蘭局勢｜烏克蘭歐洲歌唱大賽冠軍　遭俄羅斯通緝

2016年歐洲歌唱大賽冠軍、烏克蘭歌手Jamala（Susana Jamaladinova），被指控傳播與俄軍相關的「虛假訊息」，被俄羅斯列入通緝名單。
據英國廣播公司（BBC）報道，現年40歲的Jamala，在俄軍去年2月入侵烏克蘭後就和家人一起逃難出境，並不斷公開批評俄羅斯對烏國的侵略行動。Jamala目前已得知自己遭到通緝，她在社交平台上傳了1張自己站在澳洲雪梨歌劇院前的照片，並附上一篇相關文章的鏈接和一個摀臉表情符號。
通訊軟體Telegram上專門報導俄羅斯突發新聞的頻道Shot，指Jamala因發布烏克蘭小鎮布查大屠殺(Bucha)相關「假訊息」受到通緝，俄國方面否認曾犯下布查慘案，海牙國際法庭派員調查事件。
人權組織：有近2萬人因反戰被捕
據了解，Jamala為克里米亞韃靼族人，她在歐洲歌唱大賽的奪冠歌曲《1944》，主要講述史達林驅逐克里米亞地區原住民的故事，並且隱含批評俄羅斯2014年併吞烏可蘭領土克里米亞半島的訊息。俄羅斯曾就《1944》被允許參加比賽，批評違反歐洲歌唱大賽禁止政治言論的規定。
監督政治逮捕並提供法律援助的知名人權組織 OVD-Info 稱，從戰爭爆發的2022年 2 月 24 日至今年 10 月下旬，共有 19,834人因公開反對戰爭或舉行示威而被捕。近 750 人因其反戰立場而面臨刑事指控，逾 8,100 人面臨誹謗軍隊的輕罪指控，可處以罰款或短期監禁。