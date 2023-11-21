烏克蘭局勢｜烏克蘭歐洲歌唱大賽冠軍　遭俄羅斯通緝

2016年歐洲歌唱大賽冠軍、烏克蘭歌手Jamala（Susana Jamaladinova），被指控傳播與俄軍相關的「虛假訊息」，被俄羅斯列入通緝名單。

據英國廣播公司（BBC）報道，現年40歲的Jamala，在俄軍去年2月入侵烏克蘭後就和家人一起逃難出境，並不斷公開批評俄羅斯對烏國的侵略行動。Jamala目前已得知自己遭到通緝，她在社交平台上傳了1張自己站在澳洲雪梨歌劇院前的照片，並附上一篇相關文章的鏈接和一個摀臉表情符號。

通訊軟體Telegram上專門報導俄羅斯突發新聞的頻道Shot，指Jamala因發布烏克蘭小鎮布查大屠殺(Bucha)相關「假訊息」受到通緝，俄國方面否認曾犯下布查慘案，海牙國際法庭派員調查事件。