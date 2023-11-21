熱門搜尋:
MIRROR Haerin 賣狗肉 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 的士 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-21 16:25:00

烏克蘭局勢｜烏克蘭歐洲歌唱大賽冠軍　遭俄羅斯通緝

分享：
烏克蘭歐洲歌唱大賽冠軍，遭俄羅斯通緝。(X)

烏克蘭歐洲歌唱大賽冠軍，遭俄羅斯通緝。(X)

2016年歐洲歌唱大賽冠軍、烏克蘭歌手JamalaSusana Jamaladinova），被指控傳播與俄軍相關的「虛假訊息」，被俄羅斯列入通緝名單。

據英國廣播公司（BBC）報道，現年40歲的Jamala，在俄軍去年2月入侵烏克蘭後就和家人一起逃難出境，並不斷公開批評俄羅斯對烏國的侵略行動。Jamala目前已得知自己遭到通緝，她在社交平台上傳了1張自己站在澳洲雪梨歌劇院前的照片，並附上一篇相關文章的鏈接和一個摀臉表情符號

通訊軟體Telegram上專門報導俄羅斯突發新聞的頻道Shot，指Jamala因發布烏克蘭小鎮布查大屠殺(Bucha)相關「假訊息」受到通緝，俄國方面否認曾犯下布查慘案，海牙國際法庭派員調查事件。

Jamala以歌曲《1944》於歐洲歌唱大賽奪冠。(X) 她在社交平台上傳了1張自己站在澳洲雪梨歌劇院前的照片，並附上一篇相關文章的鏈接和一個摀臉表情符號。(IG)

人權組織：有近2萬人因反戰被捕

據了解，Jamala為克里米亞韃靼族人，她在歐洲歌唱大賽的奪冠歌曲《1944》，主要講述史達林驅逐克里米亞地區原住民的故事，並且隱含批評俄羅斯2014年併吞烏可蘭領土克里米亞半島的訊息。俄羅斯曾就《1944》被允許參加比賽，批評違反歐洲歌唱大賽禁止政治言論的規定。

監督政治逮捕並提供法律援助的知名人權組織 OVD-Info 稱，從戰爭爆發的2022 2 24 日至今年 10 月下旬，共有 19,834人因公開反對戰爭或舉行示威而被捕。近 750 人因其反戰立場而面臨刑事指控，逾 8,100 人面臨誹謗軍隊的輕罪指控，可處以罰款或短期監禁。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受