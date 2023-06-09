烏克蘭局勢︱烏克蘭稱截取到俄軍通訊　獲得俄羅斯炸水壩證據

烏克蘭南部的新卡霍夫卡水壩被炸毀事件，在俄羅斯及烏克蘭仍在指控對方之際，烏克蘭軍方今日（9日）在網上發放一條聲稱為俄羅斯軍隊的通訊，當中俄軍承認是他們破壞大壩，但結果卻超出了俄羅斯的預計。

烏克蘭軍方今日發布一條，報稱為俄羅斯軍方的通訊錄音。在通訊中指：「這不是他們（烏克蘭）襲擊的，這是我們爆破小組做的。他們是想要威脅那個大壩。然而這不如計劃般，而是超出了他們的計劃。」烏方表示，在通訊中更指俄方正試圖掩蓋事件的後果。

聯合國方面，已同意烏克蘭提出協助第聶伯河左岸的人們撤離。不過烏克蘭就批評，俄羅斯繼續向接近的烏克蘭的救援人員開槍。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周四（8日）批評：「（俄羅斯）完全放棄了在克爾松左岸的人們，讓他們聽天由命。」