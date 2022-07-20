烏克蘭局勢｜烏克蘭第一夫人訪白宮　與拜登伉儷會面(有片)

烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)周一(18日)起展開訪美行程，繼會晤國務卿布林肯，美國周二下午造訪白宮，與美國總統拜登伉儷會面，她周三將在美國國會發表演說。

拜登及夫人吉爾在白宮南草坪迎接歐倫娜。吉爾上前擁抱歐倫娜，拜登向歐倫娜送上鮮花，歡迎對方到訪，歐倫娜亦與副總統賀錦麗(Kamala Harris)及其丈夫任德龍(Douglas Emhoff)會面合照，之後吉爾、歐倫娜，以及美國及烏克蘭的代表在白宮舉行會議，討論美國加強支持烏克蘭事宜。 今次並非吉爾與歐倫娜兩位第一夫人首次見面。今年5月，吉爾突然訪問烏克蘭西部，並在一所學校與歐倫娜見面，她們相互擁抱、交談，並與學生們一同製作母親節禮物。

澤連斯基：歐倫娜此行為爭取更多支持 烏克蘭總統澤連斯基在每日講話中指，歐倫娜今次訪美是要為國家爭取更多支持，他形容妻子稍後在美國國會的講話相當重要，相信美國的決策者會接收到有關訊息行程。