烏克蘭局勢｜烏克蘭躍居全球第4大武器進口國 俄第2大武器出口地位被法國取代

自2022年2月起，至少有30個國家向烏克蘭提供軍事援助，讓烏克蘭2019到2023年間成為世界第4大武器進口國。對比2014至2018年，美國2019至2023年的武器出口增加17%，俄羅斯的武器輸出則減少一半。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)研究員佐基奇(Katarina Djokic)周日(10日)指出，歐洲武器進口過去5年近乎倍翻，部分原因與俄烏戰爭有關。烏克蘭已成為第4大軍火引進國，俄羅斯武器出口腰斬，全球武器出口第2的位置被法國取代。

報告指出：「美國更加鞏固他們作為武器供應商的全球角色，向更多國家出口比過去更多的武器，這是他們外交政策的一個重要面向。」與此同時，長年位居第2大武器出口國地位的俄羅斯，2019到2023年的出口量比2014到2018年下降53%。

俄羅斯出口國減少

俄羅斯不僅出口武器減少，出口對象也減少。2023年僅出口到12個國家，而2019年時為31個。