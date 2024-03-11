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國際
2024-03-11 19:45:50

烏克蘭局勢｜烏克蘭躍居全球第4大武器進口國 俄第2大武器出口地位被法國取代

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因俄烏戰爭，烏克蘭躍居為全球第4大武器進口國。(資料圖片)

因俄烏戰爭，烏克蘭躍居為全球第4大武器進口國。(資料圖片)

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)研究員佐基奇(Katarina Djokic)周日(10)指出，歐洲武器進口過去5年近乎倍翻，部分原因與俄烏戰爭有關。烏克蘭已成為第4大軍火引進國，俄羅斯武器出口腰斬，全球武器出口第2的位置被法國取代。

SIPRI的研究報告顯示，2019年至2023年，歐洲武器進口量較前5年增加94%，而全球武器交付總量略有下降。

美國更加鞏固武器供應國角色

20222月起，至少有30個國家向烏克蘭提供軍事援助，讓烏克蘭20192023年間成為世界第4大武器進口國。對比20142018年，美國20192023年的武器出口增加17%，俄羅斯的武器輸出則減少一半。

報告指出：「美國更加鞏固他們作為武器供應商的全球角色，向更多國家出口比過去更多的武器，這是他們外交政策的一個重要面向。」與此同時，長年位居第2大武器出口國地位的俄羅斯，20192023年的出口量比20142018年下降53%

俄羅斯出口國減少

俄羅斯不僅出口武器減少，出口對象也減少。2023年僅出口到12個國家，而2019年時為31個。

因俄烏戰爭，烏克蘭躍居為全球第4大武器進口國。(資料圖片) 因俄烏戰爭，烏克蘭躍居為全球第4大武器進口國。(資料圖片) 因俄烏戰爭，烏克蘭躍居為全球第4大武器進口國。(資料圖片) 因俄烏戰爭，烏克蘭躍居為全球第4大武器進口國。(資料圖片)

中國佔俄羅斯武器出口21%

佐基奇表示，另一重要改變是俄羅斯最大客戶的中國，在軍武政策產生重要變化。中國傳統上是俄羅斯武器的最大接受者之一，如今一直努力國產自主化。中國目前仍佔俄羅斯武器出口21%，印度則是俄羅斯武器最大的接受者，佔34%

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俄羅斯武器出口下降的同時，法國出口卻增加47%，因而擠下俄羅斯，成為全球第2大武器出口國。20192023年，法國佔全球武器出口總額的11%。佐基奇指出，法製飆風戰機(Rafale)在歐洲以外地區的銷售十分成功。

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