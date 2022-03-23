烏克蘭局勢｜烏克蘭遭入侵 日本民眾對小型家用避難所查詢增多

俄羅斯入侵烏克蘭後，日本一間專門售賣「小型家用避難所」等產品的公司，接到愈來愈多查詢。

《沖繩時報》報道，該公司雖然反對入侵行為，但也強調「做好保護自身安全的準備很重要」，行政部門應協助公共設施及住宅設置避難所。

這間專門進行房屋耐震改裝及販售防災產品的公司位於大阪府，從1962年創業以來，一直出售各種形式的「避難所」。85歲社長西本誠一郎說，用水泥打造厚度30厘米、面積約10平方米的避難所，如果安裝在地面下，費用約在800萬至1,000萬日圓之間。

他說，如果把可以容納4至5人的鋼鐵製避難所安裝在家裡，費用約750萬日圓。

該公司也出售外國製造的空氣淨化機，安裝在室內用來應付輻射污染，費用約180萬至250萬日圓。

西本說，如果遭受核彈攻擊，即使身處爆炸中心點外數公里處，仍有可能受到輻射污染。

其公司到創業50年時，每年只賣出1至2台產品，之後受到北韓頻繁試射彈道導彈影響，2017年左右開始，便增至每年售出大約20台。

儘管至今已售出130台產品，但幾乎都是空氣淨化機，這種安裝在固定場所的避難所只賣出6台。

然而，烏克蘭遭俄羅斯入侵後，他們每天都接到幾宗民眾詢問，周末時甚至有來自北海道的民眾到展示室參觀。

西本說，他們也接到3名沖繩民眾查詢，雖然沒人想要戰爭，「但不希望，也是會發生戰爭」。