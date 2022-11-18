烏克蘭局勢｜烏克蘭1000萬人失電力供應　基輔落首場雪(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近9個月。烏克蘭多個地區的電力基建持續受到俄羅斯的無人機和導彈襲擊，全國有約1,000萬人失去電力供應；首都基輔，近日氣溫已經降至零度以下，周四(17日)出現入冬後第一場雪，當局正加緊搶修電力供應。

俄羅斯針對烏克蘭更多能源設施及民用建築，發動新一輪轟炸。烏克蘭當局表示，一枚導彈擊中位於南部城市扎波羅熱(Zaporizhzhia)附近的沃利尼揚斯克市一座住宅大樓，最少7人死亡、逾20人受傷；東部一間天然氣工廠，以及在扎波羅熱以北的大城市第聶伯羅(Dnipro)一間導彈工廠，亦成為敵人攻擊目標。另外，烏軍擊落2枚巡航導彈、5枚空射導彈和5架伊朗製無人機。

澤連斯基要求提供更多防空系統 烏克蘭很多地方電力中斷，總統澤連斯基表示，部分地區須緊急停電，全國有約1,000萬人失去電力供應，批評俄羅斯破壞當地電力及供暖設施。 澤連斯基周四以視像方式向新加坡舉行的彭博新經濟論壇表示，俄軍向烏方發射數十枚導彈摧毀發電廠及其他能源設施，要求國際社會提供更多防空系統，抵禦俄軍攻擊。



