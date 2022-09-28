烏克蘭局勢｜烏克蘭4區公投通過入俄　澤連斯基斥預設結果屬鬧劇

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月，獲俄羅斯承認為獨立國家的親俄的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic)，以及俄軍控制的赫爾松(Kherson)州同扎波羅熱(Zaporizhzhia)地區拼入俄羅斯的公投結束，俄羅斯說部分點票結果顯示在這4個地區，加入俄羅斯聯邦獲得選民壓倒性支持。俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，歡迎這些地區回歸俄羅斯，形容是「回家」。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)再次譴責俄羅斯策劃公投，批評該公投是一場鬧劇，永遠不會被視為合法公投。

俄羅斯傳媒引述選舉委員會公布結果，指全部地區都大比數支持併入俄羅斯，其中頓涅茨克地區的支持票最多，達到99%，盧甘斯克地區及扎波羅熱分別有98%及93%，赫爾松有87%。

報道又指俄羅斯聯邦委員會，即是上議院，預料，最快周四亦會審議有關新主體納入俄羅斯聯邦的法例，並在下周二正式將四個地區納入俄羅斯範圍。梅德韋傑夫表示，公投結果很清楚明確，歡迎這些地區回歸俄羅斯，並形容為「回家」。俄羅斯總統普京稱，今次公投是要保護人民免受烏克蘭迫害，預料他會於周五(30日)向俄羅斯聯邦會議講話。