烏克蘭局勢｜烏克蘭4區公投通過入俄　澤連斯基斥預設結果屬鬧劇

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月，獲俄羅斯承認為獨立國家的親俄的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic)，以及俄軍控制的赫爾松(Kherson)州同扎波羅熱(Zaporizhzhia)地區拼入俄羅斯的公投結束，俄羅斯說部分點票結果顯示在這4個地區，加入俄羅斯聯邦獲得選民壓倒性支持。俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，歡迎這些地區回歸俄羅斯，形容是「回家」。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)再次譴責俄羅斯策劃公投，批評該公投是一場鬧劇，永遠不會被視為合法公投。
俄羅斯傳媒引述選舉委員會公布結果，指全部地區都大比數支持併入俄羅斯，其中頓涅茨克地區的支持票最多，達到99%，盧甘斯克地區及扎波羅熱分別有98%及93%，赫爾松有87%。
報道又指俄羅斯聯邦委員會，即是上議院，預料，最快周四亦會審議有關新主體納入俄羅斯聯邦的法例，並在下周二正式將四個地區納入俄羅斯範圍。梅德韋傑夫表示，公投結果很清楚明確，歡迎這些地區回歸俄羅斯，並形容為「回家」。俄羅斯總統普京稱，今次公投是要保護人民免受烏克蘭迫害，預料他會於周五(30日)向俄羅斯聯邦會議講話。
澤連斯基：與普京再沒有談判餘地
北約說今次所謂公投是公然違反國際法，烏克蘭及西方盟國就指公投造假，不會承認。英國國防部表示俄羅斯可能在幾日內吞併有關地區。前蘇聯加盟共和國哈薩克亦表示不會承認俄羅斯透過舉行公民投票兼併烏克蘭東部地區。
澤連斯基再次譴責俄羅斯策劃公投，質疑公投結果是預設，是一場鬧劇，永遠不會被視為合法公投。他又說與普京再沒有談判餘地，烏軍的反攻行動持續取得進展，形容好快會有前綫的好消息，強調會保衛仍然留在4個公投地區以及其他被佔領地區的烏克蘭人。