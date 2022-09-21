烏克蘭局勢｜烏克蘭4地宣布23日起舉行入俄公投

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近7個月。烏軍近半個月反攻俄軍連番報捷，烏方聲稱已收復逾8,000平方公里領土，更有傳部分俄軍退回俄羅斯境內。就在此際，獲俄羅斯承認為獨立國家的親俄的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic)，以及俄軍控制的赫爾松(Kherson)州同扎波羅熱(Zaporizhzhia)地區，宣布將於23日27日舉行入俄公投。若有關地區併入俄羅斯，意味烏克蘭會失去一成半領土。

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)指，俄方從一開始就認為，相關地區的民眾應該決定他們自身的命運。俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)認為，相關地區有必要舉行公投，令親俄地區的利益得到保障，印證俄軍為保護當地而採取軍事行動的正當性。俄羅斯外長拉夫羅夫亦指，烏克蘭親俄地區的人民有權決定自己的命運。

烏政府：公投顯示俄國已感到驚恐 烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)斥責俄方舉辦「假公投」，批評俄國作為侵略者無權決定烏克蘭領土的主權。烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)指，俄方的行動只是轉移戰場失利的焦點，但烏軍不會放軟手腳，會以武力解決俄羅斯問題。烏克蘭總統府發言人指，任何入俄公投只會破壞和談，公投威脅是「天真的勒索」，也顯示俄國已感到驚恐。