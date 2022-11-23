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國際
2022-11-23 11:45:00

烏克蘭局勢｜烏全國一半能源設施受破壞　當局設特殊庇護站供暖供電

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近9個月。俄羅斯連日針對烏克蘭能源設施進行大規模襲擊，烏克蘭全國約一半能源基礎設施遭受破壞，包括首都基輔在內的16個地區需要限電。烏克蘭當局在全國範圍設立超過4,000個由帳篷搭建的特殊庇護站(Points of Invincibility)，免費為民眾供暖供電。

烏全國一半能源設施受破壞，當局設特殊庇護站供暖供電。(Twitter)

烏全國一半能源設施受破壞，當局設特殊庇護站供暖供電。(Twitter)

烏克蘭總統澤連斯基表示，若俄羅斯再次發動針對能源設施的大規模襲擊，估計無法短時間內恢復供電，因此將在全國範圍設立超過4,000個由帳篷搭建的特殊庇護站，一旦出現停電情況就會全天候運作，站內有暖氣及充電設施，可以上網，亦有熱食免費提供，南部赫爾松市(Kherson)的特殊庇護站已開始運作。

澤連斯基又指，已從俄軍手上解放了1,800多個定居點，仍有約2,000個城鎮和村莊等候解放，當中有數十個地點，可能已被俄軍完全摧毀，重建工作或要幾年時間。

特殊庇護站內有暖氣及充電設施，可以上網，亦有免費熱食提供。(Twitter) 特殊庇護站內有暖氣及充電設施，可以上網，亦有免費熱食提供。(Twitter) 特殊庇護站內有暖氣及充電設施，可以上網，亦有免費熱食提供。(Twitter)

美國再向烏提供45億美元 助維持醫療等服務

烏克蘭國家安全委員會就指，俄羅斯仍擁有一定的導彈力量，可再發動多三至四次大規模襲擊，呼籲西方繼續提供軍事支援。

美國財長耶倫表示，華府會再向烏克蘭提供額外45億美元援助，用作維持當地的核心服務，包括醫療，教育及長者服務，至今的援助總額已達130億美元。

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