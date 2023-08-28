烏克蘭局勢｜烏兩戰鬥訓練機空中相撞　王牌機師殉國

烏克蘭軍方26日證實，烏國空軍25日舉行演練時發生飛機相撞事故，導致3名飛官喪生，死者包括代號「果汁」(Juice)的烏軍王牌飛行員Andrii Pilshchykov。其女友發文悼念，感謝他起飛前的一個擁抱。

事發地點位在烏北的日托米爾州，捲入事故的是兩架L39教練機，烏國檢方已宣布展開刑事調查，釐清是否未正確遵守飛行規則。喪生的3名軍官包括Andrii Pilshchykov、Viacheslav Minka及Serhii Prokazin，皆曾參與抵禦俄軍的空中作戰，包括在烏東和札波羅熱州的戰術任務。烏軍表示，3名軍官之死是「令人痛苦且無可挽回」的損失，更盛讚Andrii Pilshchykov是「知識淵博、才華洋溢」的飛行員。烏國總統澤倫斯基26日晚間表達哀悼，他指：「我們將永遠銘記所有英勇捍衛烏克蘭自由領空的戰士」。