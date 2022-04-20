烏克蘭局勢｜烏兵稱手機擋子彈保命　南韓傳媒：可能是這個牌子(有片)

近日網上瘋傳一段影片，一名烏克蘭士兵展示一部為他擋了子彈的手機，片中清晰可見一粒子彈打穿手機並卡著，令網民咄咄稱奇、議論紛紛，南韓有傳媒則分折該手機外形，推斷該「防彈手機」是他們國家著名手機品牌三星的其中一個型號。
網上影片長約30秒，顯示一名烏克蘭士兵在壕溝中，從衣袋裡掏出一部損壞的手機向同袍展示。該手機清晰可見卡住了一粒子彈，還有一片可能是兵牌的鋒利金屬片。
影片的翻譯顯示，這名士兵告訴同袍：「唯一能挽救我生命的是一部手機，還有一個兵牌。」他的同袍用手指撥弄金屬片，邊說：「這是兵牌，他X的！反了一點出來。」
網民好奇「防彈手機」牌子型號
影片顯示當時仍在飄雪，目前烏克蘭東部和南部大部分地區，氣溫已經回暖，估計拍攝時間並非近日，亦無法證實該名士兵是否因手機擋子彈而逃過一劫，但影片曝光後仍令眾人嘖嘖稱奇，亦有不少網民很想知道，該款「防彈手機」是哪個牌子、哪個型號。
根據《韓聯社》報道，依據影片中手機的形狀、大小判斷，「防彈手機」可能是今年發表的三星Galaxy S21 FE，或者是2020年式的Galaxy S20 Plus。
A Ukrainian soldier shows off his smartphone which prevented a bullet from penetrating his body.#UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/06EzbMLNKr— Stanisland Magazine (@stanislandmag) April 17, 2022