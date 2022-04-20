烏克蘭局勢｜烏兵稱手機擋子彈保命　南韓傳媒：可能是這個牌子(有片)

近日網上瘋傳一段影片，一名烏克蘭士兵展示一部為他擋了子彈的手機，片中清晰可見一粒子彈打穿手機並卡著，令網民咄咄稱奇、議論紛紛，南韓有傳媒則分折該手機外形，推斷該「防彈手機」是他們國家著名手機品牌三星的其中一個型號。

網上影片長約30秒，顯示一名烏克蘭士兵在壕溝中，從衣袋裡掏出一部損壞的手機向同袍展示。該手機清晰可見卡住了一粒子彈，還有一片可能是兵牌的鋒利金屬片。

影片的翻譯顯示，這名士兵告訴同袍：「唯一能挽救我生命的是一部手機，還有一個兵牌。」他的同袍用手指撥弄金屬片，邊說：「這是兵牌，他X的！反了一點出來。」