烏克蘭局勢｜烏劍后拒與俄敗將握手被DQ　卡蘭稱曾獲希臘主席保證可改為擊劍(有片)

曾4奪奧運獎牌、4屆佩劍世界冠軍、世界排名第9的32歲烏克蘭佩劍名將卡蘭(Olha Kharlan)，於今屆世錦賽個人賽首圈賽事，以15：7擊敗俄羅斯對手施美露娃(Anna Smirnova)，惟因拒絕握手被取消世界擊劍錦標賽的資格。

卡蘭是俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來首位正式代表烏克蘭與俄羅斯或白俄羅斯交手的運動員。按照FIE條例劍手在賽後必須「跟對手敬禮及握手」，否則或面臨取消資格。卡蘭勝出比賽後伸出手中佩劍，示意跟對方擊劍代替握手。擊劍做法曾在疫情大流行期間取代握手，隨著復常已回復雙方握手的禮儀。

卡蘭聲稱曾獲希臘主席保證可以不握手改以擊劍 施美露娃不滿並拒絕離場，拿了張椅子坐在劍道上，期間數度跟至少3位不同大會官員交涉，事件擾攘大約50分鐘，令原定於在該劍道上演的比賽需要改用其他劍道。卡蘭之後被罰「黑牌」被取消比賽資格，FIE並無解釋卡蘭被消資格的原因。卡蘭隨後表示：「所有烏克蘭運動員已準備好與俄羅斯人交手，但我們永遠不會跟他們握手。」她亦提到，FIE希臘主席Emmanuel Katsiadakis曾向她保證，「可以」不握手，改以擊劍。她說：「我以為得到他的承諾及保證，但顯然沒有。」

🤺👊 At the 2023 World Fencing Championship, Olha Kharlan stood by her principles, refusing to shake hands with her "neutral" opponent. pic.twitter.com/TBDQlRbAcS — UNITED24Media (@United24media) July 27, 2023