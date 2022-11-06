烏克蘭局勢｜烏國護士公開怒罵俄軍 慘遭吊死掛屍示眾

穆德連科的雙胞胎姊妹納塔利婭(Natalia Chorna)表示，穆德連科經常公開痛罵俄軍及親俄分子，在街上高喊：「斯卡多夫斯克是烏克蘭的！」納塔利婭已常提醒穆德連科要低調，別再公然對抗俄軍，但她依然故我。

英國《鏡報》、《太陽報》引述《金融時報》報道，事發於赫爾松州俄軍佔領城鎮斯卡多夫斯克(Skadovsk)，照顧殘障兒童的56歲護士穆德連科(Tetyana Mudrenko)與60歲丈夫阿納托利(Anatoliy)上月在住所花園被親俄分子擄走，房屋亦遭洗劫一空。

烏克蘭南部赫爾松州(Kherson)俄方佔領區一名護士因多次公開怒罵俄軍、與俄軍對著幹，結果慘遭親俄警察以絞刑當眾處決，遺體還被掛起示眾。

烏克蘭局勢｜護士向俄軍挑機：「你們要射我嗎 ？ 」

納塔利婭憶述，有次穆德連科公然對罵一群戴著頭套的俄軍，她直望士兵的眼睛說：「你們在這裡做甚麽？你們要開槍射我嗎？」納塔利婭早已逃離斯卡多夫斯克，穆德連科卻選擇留下來。

納塔利婭說，這件事發生後幾星期，她就接到來自斯卡多夫斯克的電話，目擊者說穆德連科被親俄警察拖到街上公然處決，他們把一些東西倒進她的口裡，然後在法院門口前將她吊死，並掛屍示眾。

烏克蘭局勢｜丈夫下落不明

《太陽報》報道，阿納托利未被處死，俄方將他釋放為妻子下葬，但他疑被親俄分子虐待，身上有遭毆打傷痕，一隻手臂被打斷。但阿納托利為妻子辦完喪事後又失蹤，目前下落不明。

納塔利婭說，穆德連科的死因是機械性窒息(mechanical asphyxia)，當地殮房把死亡證寄給她。烏克蘭「人權媒體倡議」組織(The Media Initiative for Human Rights)上月19日在社交平台發文，證實穆德連科的死訊。納塔利婭嘆道：「在被俄軍佔領的斯卡多夫斯克，你不能有自己的意見。」