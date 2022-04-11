烏克蘭局勢｜烏國適齡男性外逃拒參軍 付錢偷渡到倫敦 攝影師死撐：暴力不是我的武器

烏克蘭軍人保家衛國。圖為烏軍在Borodyanka一幢被俄軍炸毀的住宅大樓外駐守。(美聯社)

其中，20多歲的Vova Klever是基輔的潮流雜誌攝影師，俄軍一入侵、基輔政府下令役齡男性禁止離境後，他便悄悄溜到倫敦，說「暴力不是我的武器」。好友「出賣」他，將兩人的對話在社交網公開，Klever即被大批網民圍攻。

俄軍入侵後，基輔當局便禁止18至60歲男性離境，社交媒體上流傳一些疑為烏軍拆散逃難家庭、強行留下男性的影片。美國《紐約時報》報道，根據地方執法機關掌握的資料及對國內外烏克蘭民眾的訪談，基輔當局的做法迫使許多不願參軍的烏國男性非法逃到匈牙利、摩爾多瓦、波蘭等鄰國，即使事後有罪惡感和羞愧，這些人還是認為做了正確決定。

好友看不過眼逃兵行徑 即爆料

模特兒經理人Olga Lepina於3月中爆料指，Klever傳訊息給她的丈夫，稱已到倫敦，並透露「付5,000美元(約3.9萬港元)給蛇頭，先經匈牙利再輾轉去(倫敦)」，還囑咐其丈夫：「這事我們兩人知道就好，勿張揚！」

但Lepina選擇將對話公開，她說與Klever是多年好友，還參加過對方婚禮，戰前他表現出一副極愛國、慷慨激昂的樣子，開戰後沒想到會逃走，她看不過眼，便把對話截圖在Instagram公開。

Lepina說：「靠付錢逃跑，令我覺得他很偽善，他需為自己講過的付出代價。」之後Klever的社交平台遭洗版，充斥著死亡威脅，一些烏克蘭人對他利用自己財富脫身「扯火」，稱他是「騙子」。

同樣在開戰不久後就逃跑的電腦程式設計師Volodymyr，現身在波蘭首都華沙，雖很怕逃兵的後果，但不後悔。他在一間酒吧受訪稱：「逃避戰爭，我確感羞愧，很可能是我的罪行，但看看我，戴眼鏡又已經46歲，哪有一點像能與俄軍大戰的烏軍？」

報道指，根據聯合國最新統計，俄烏開戰以來已有超過450萬難民逃離烏國，逾250萬人逃到波蘭，人數最多，也有很多難民前往羅馬尼亞、匈牙利和摩爾多瓦。