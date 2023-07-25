烏克蘭局勢︱烏國防部長指會繼續襲擊克里米亞　冀明年能加入北約

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）向西方媒體，證實烏克蘭多次向俄羅斯佔領的克里米亞發動襲擊，同時他表示，期望明年可以加入北約。 列茲尼科夫接受美國有線新聞網絡（CNN）的訪問，在過去一周，俄羅斯向烏克蘭南部的敖德薩等地發動襲擊，而俄羅斯佔領的克里米亞，當中有大橋再度遇襲，亦有火藥庫被襲擊，列茲尼科夫承認是烏克蘭的襲擊，並指這將不會停止：「所有這些目標都是官方的目標，因為這將減少他們襲擊我們的能力，以保護更多烏克蘭人的生命。」他又指，目標是要阻止俄羅斯使用大橋：「破壞係敵人的物流路線，阻止他們取得更多彈藥、燃料及食物等，這是正常戰術。所以我們用這些戰術對付他們。」

列茲尼科夫又以恐怖國家來形容俄羅斯，因為俄羅斯退出黑海糧食協議後，亦向敖德薩的糧食倉庫發動襲擊：「這是很荒謬，不過現實如此。這是我們稱他們是恐怖國家的新證據。」 承認反擊計劃處於落後 對於烏克蘭的反攻，列茲尼科夫承認目前沒有取得很大的進展，不過他指一切仍在按計劃進行：「我們的將軍，我們的指揮官，他們會看現實的戰場情況。我重申，我們最重要的資產是我們士兵的生命。」然而他亦向CNN承認，計劃處於落後。他又指，若烏克蘭軍隊能截斷俄羅斯在頓巴斯連接克里米亞的地區，將是烏克蘭的重大結果。