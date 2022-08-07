烏克蘭局勢｜烏國難民婦孺恐遭販賣至阿聯酋當性奴 又同國際制裁有關？

自俄烏戰事2月底爆發以來，數以百萬計烏克蘭人離國逃避戰禍，外界早已關注當中的婦女和兒童或會淪為人口販賣(human trafficking)的受害者，烏克蘭總統澤連斯基早前警告，多達20萬難民兒童目前下落不明。英國《星期日郵報》引述美國智庫發表的最新報告指，部分烏克蘭婦孺可能被人口販子賣到中東國家阿聯酋，替同樣到當地「避難」的俄羅斯富豪打工，甚至做性奴。

早有報道指，波蘭難民營的烏克蘭婦孺被販賣到其他國家，但美國華盛頓國防及安全研究所與紐約外交政策事務中心周六發表的最新報告指，相信被俄軍送回俄羅斯的烏國婦孺，當中「有很大部分」被販運到阿聯酋及其他國家。