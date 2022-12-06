烏克蘭局勢｜烏多處受襲至少4死包括22個月大幼兒　俄方：報復烏襲俄空軍基地(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月。俄羅斯周一(5日)向烏克蘭發動新一輪空襲，首都基輔、中部切爾卡瑟(Cherkasy)、總統澤連斯基家鄉克利福洛(Kryvyi Rih)、東南部扎波羅熱州(Zaporizhzhia)以及南部敖得薩(Odesa)等地都受襲，有住宅、大樓及電力設施受損。全國最少4名平民在襲擊中死亡，包括一名22個月大幼兒。烏克蘭空軍表示，俄軍共發射約70枚巡航導彈。俄羅斯表示，襲擊是要回應烏克蘭，涉嫌襲擊俄羅斯境內兩個空軍基地。

烏克蘭空軍表示，俄軍從裏海及俄羅斯南部羅斯托夫，發射了約70枚巡航導彈，包括22枚口徑巡航導彈。總統澤連斯基指，烏軍擊落了60多枚俄軍導彈，證明有能力捍衛國家，又指工作人員正加緊搶修受損的電力設施，爭取盡快恢復供電。