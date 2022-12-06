烏克蘭局勢｜烏多處受襲至少4死包括22個月大幼兒　俄方：報復烏襲俄空軍基地(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月。俄羅斯周一(5日)向烏克蘭發動新一輪空襲，首都基輔、中部切爾卡瑟(Cherkasy)、總統澤連斯基家鄉克利福洛(Kryvyi Rih)、東南部扎波羅熱州(Zaporizhzhia)以及南部敖得薩(Odesa)等地都受襲，有住宅、大樓及電力設施受損。全國最少4名平民在襲擊中死亡，包括一名22個月大幼兒。烏克蘭空軍表示，俄軍共發射約70枚巡航導彈。俄羅斯表示，襲擊是要回應烏克蘭，涉嫌襲擊俄羅斯境內兩個空軍基地。
烏克蘭空軍表示，俄軍從裏海及俄羅斯南部羅斯托夫，發射了約70枚巡航導彈，包括22枚口徑巡航導彈。總統澤連斯基指，烏軍擊落了60多枚俄軍導彈，證明有能力捍衛國家，又指工作人員正加緊搶修受損的電力設施，爭取盡快恢復供電。
俄方聲稱行動針對烏方軍事設施
俄羅斯表示，襲擊是要回應烏克蘭，涉嫌襲擊俄羅斯境內兩個空軍基地，行動針對烏克蘭的軍事控制系統、國防和通信設備等，成功擊中全部17個目標，並影響烏軍的武器運輸。
俄羅斯梁贊州及薩拉托夫州兩個空軍基地，在星期一先後發生爆炸，造成3名軍人死亡，另外4人受傷，國防部指控是烏克蘭派出無人機施襲，意圖破壞俄羅斯的遠程轟炸機，因此發動新一輪襲擊。烏克蘭未有回應是否與事件有關。
🇷🇺🇺🇦A new barrage of #Russian missiles have impacted #Ukraine this morning as explosions are still being reported in the #Kramatorsk,#Poltava, #Krivograd, #Kharkov, #Vinnitsa, and #Cherkasy regions. pic.twitter.com/dLfSANqJAL— Russo Ukranian War Updates (@CaliJournalism) December 5, 2022