烏克蘭局勢｜烏女另類為國「捐軀」　籌得550萬助抗敵

自俄烏兩國爆發戰爭以來，造成無數人家園盡毀，數以萬計的人傷亡。不少烏克蘭人民一心保家衞國，而報國的方式亦林林總總，有人上場殺敵，有人則搶救生命，當地一名23歲女子亦以另類方法為國「捐軀」，建立募捐平台以美照籌得超過70萬美元(折合近550萬港元)，協助國家購買武器裝備、拯救難民。

烏克蘭女子Nastassia Nasko受訪分享她建立募捐平台的故事，她說是源於幫助好友逃出哈爾科夫(Kharkiv)。為幫助好友找車前往首都基輔，她在社交平台Twitter發出一個呼籲，雖然得到了很多點讚和轉發，但無人出面向他們提供車輛，心急如焚的她就發出送出裸體照片以換取幫助的帖子，結果「5分鐘內就找到了一輛車」，她的好友亦順利到達安全地方。 詎料，Nastassia Nasko翌日早上收到50條新訊息，全部是願意用錢來換取她的裸照。她回覆稱：「與其給她錢，可以把錢捐給烏克蘭」。她其後與來自基輔Anastasia Kuchmenk討論，可創建一個項目來為烏克蘭武裝部隊籌集資金以對抗俄羅斯，因此成立了「TerOnlyFans」平台募捐，至今已籌得超過70萬美元。