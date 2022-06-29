烏克蘭局勢｜烏女另類為國「捐軀」　籌得550萬助抗敵

自俄烏兩國爆發戰爭以來，造成無數人家園盡毀，數以萬計的人傷亡。不少烏克蘭人民一心保家衞國，而報國的方式亦林林總總，有人上場殺敵，有人則搶救生命，當地一名23歲女子亦以另類方法為國「捐軀」，建立募捐平台以美照籌得超過70萬美元(折合近550萬港元)，協助國家購買武器裝備、拯救難民。
烏克蘭女子Nastassia Nasko受訪分享她建立募捐平台的故事，她說是源於幫助好友逃出哈爾科夫(Kharkiv)。為幫助好友找車前往首都基輔，她在社交平台Twitter發出一個呼籲，雖然得到了很多點讚和轉發，但無人出面向他們提供車輛，心急如焚的她就發出送出裸體照片以換取幫助的帖子，結果「5分鐘內就找到了一輛車」，她的好友亦順利到達安全地方。
詎料，Nastassia Nasko翌日早上收到50條新訊息，全部是願意用錢來換取她的裸照。她回覆稱：「與其給她錢，可以把錢捐給烏克蘭」。她其後與來自基輔Anastasia Kuchmenk討論，可創建一個項目來為烏克蘭武裝部隊籌集資金以對抗俄羅斯，因此成立了「TerOnlyFans」平台募捐，至今已籌得超過70萬美元。
烏女：我們不是性工作者 為所做的感到自豪
「TerOnlyFans」平台的名字是由烏克蘭領土防禦部隊，以及知名成人網站「OnlyFans」組合而成，但平台與成人網站無關係。用戶藉由付費以獲取內容，目前有30名女性和5名男性自願作出貢獻，他們通過發送自己的裸體來換取捐款，而「 TerOnlyfans」 要求直接向慈善機構捐款，Nastassia Nasko亦成為「 TerOnlyfans」的項目經理。
不過，Nastassia Nasko坦言，發送裸體不是她的主要工作，她有一份全職工作，現時每天只能花幾個小時在這個項目上，Anastasia Kuchmenko則投入更多時間去運作平台。Nastassia Nasko為自己所做的感到自豪，指捐款金額「無關緊要」，但會要求人們至少捐贈5美元，她重申「我們不是性工作者。我們不會拿到錢。這一切都是為了烏克蘭，這就是為甚麼我們要求尊重慈善事業。」
當被問及這個項目有否引起任何爭議時，Nastassia Nasko說過去3個月唯一受到的批評，來自5名俄羅斯人，她形容：「這就是為甚麼他們的意見毫無意義」。