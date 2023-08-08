烏克蘭局勢｜烏女提供澤倫斯基行程給俄國　協助策劃暗殺被捕

烏克蘭國家安全局發布的一張未註明日期的照片顯示，一名婦女（中）因被指控密謀刺殺總統澤倫斯基而被執法部門拘留。（圖／翻攝自Ukraine's Security Services）

澤倫斯基：已成功躲過12次暗殺行動

官員稱，這名女子來自尼古拉耶夫（Mykolaiv），但未公開姓名，目前正在接受訊問。國家安全局表示，在澤倫斯基上周訪問靠近前線的東南部城市尼古拉耶夫期間，這名女子參與了暗殺計劃，向俄羅斯提供相關訊息。據悉女子提供了澤倫斯基位置的機密資料，包括總統訪問該地區的完整行程。烏克蘭官員稱，按照他們的計劃，俄羅斯在得知澤倫斯基的位置後會下令空襲暗殺他。

安全官員表示，調查人員在訪問前獲悉了這名女子的暗殺計劃，澤倫斯基隨後在該地區採取了更加嚴密的安全措施。安全部門的聲明中寫道：「烏克蘭安全部門將繼續記錄敵方共謀的犯罪行為，以獲得有關俄羅斯策劃者及其任務的訊息。」他們說，當調查人員蒐集更多資料，他們發現該女子一直在奧恰科夫地區尋找烏克蘭的防禦系統和彈藥倉庫，她親自前往該地區並拍攝了現場照片。據稱，這些資料將幫助俄羅斯對該地區進行「新的大規模空襲」。澤倫斯基本人也已獲知此訊息。據悉自俄烏戰爭開打以來，澤倫斯基已成功躲過12次暗殺行動，有部分為西方國家協助發現。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章