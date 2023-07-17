烏克蘭局勢｜烏媒：克里米亞大橋傳出爆炸聲(有片)

俄羅斯克里米亞大橋(Crimean Bridge)疑似傳出爆炸聲響，當地州長也宣布橋樑暫停通行。

《路透社》(Reuters)引述烏克蘭媒體的報道，指稱在克里米亞大橋上傳出爆炸聲響。俄羅斯扶植的克里米亞首長阿克肖諾夫(Sergei Aksyonov)也在Telegram頻道上表示，基於緊急情況，目前克里米亞大橋暫停通行。

RBC-Ukraine參考Telegram頻道Baza在7月17日報道，克里米亞大橋16日晚至17日凌晨傳出爆炸聲，又稱「俄羅斯人在談論2人的死亡」。Baza是與俄方安全部門有聯繫的Telegram頻道。

網上有影片顯示，大橋有損毀情況，另有影片顯示有汽車受波及造成死傷。但截至目前為止，官方尚未解釋克里米亞大橋暫停通行的原因，就連是否真的有爆炸發生，報導中也強調此事情無法核實。