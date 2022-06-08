烏克蘭局勢｜烏學生穿禮服回母校廢墟拍照　與同窗跳華爾茲圓夢(有片)

6月畢業季到來，畢業生們紛紛在校園各個角落拍照留念，但對於烏克蘭學生卻百般滋味在心頭。俄羅斯入侵烏克蘭已逾100天，不少烏克蘭學校已被轟成平地，日前有一名女高中生穿著本來要參加舞會的紅色禮服站在母校廢墟前拍畢業照，畫面淒酸令人惋惜感慨。

綜合報道，來自加拿大多倫多的Anna Episheva在社交平台Facebook上發布她16歲姪女Valerie身穿紅色禮服站在母校廢墟前拍攝的畢業照，Valerie在俄羅斯入侵烏克蘭之前，曾在哈爾科夫的134號學校讀書。Anna Episheva表示「我的姪女應該在今年從她的高中畢業。她和她的朋友們計劃了畢業典禮，買了衣服，並期待著重要的一天。然後俄國人來了。她的學校在2022年2月27日直接被擊毀。」她又說：「今天她回到了她的學校和她的畢業計劃。謝謝你，我親愛的Valerie，你堅強勇敢，為你感到驕傲、我愛你。榮耀歸烏克蘭！」並補充說這張照片是由Valerie的母親拍攝和提供。

Valerie 指俄軍毀了我們所有夢想的計劃

Anna Episheva引述Valerie的說話：「我今年16歲，在哈爾科夫的134號學校讀書，在學校有很多朋友，我們就像一個大家庭」、「(我)和女孩們一起挑禮服，我們很期待每個人在舞會那天都會很美。但是來到我們身邊的是『Rysskiy World』，毀了我們所有夢想的計劃。」