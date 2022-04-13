烏克蘭局勢｜烏拘捕親俄反對派國會議員兼普京好友

烏克蘭被軟禁後逃脫的親俄政治人物梅德弗查克(Viktor Medvedchuk)，被烏克蘭安全部門拘捕。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)確認成功逮捕梅德弗查克，並上載梅德弗查克穿著烏克蘭軍裝、戴著手銬的照片。俄羅斯總統發言人佩斯科夫表示，需要進一步核實。

澤連斯基在最新的講話中表示，烏克蘭國安部門已經成功逮捕了國內親俄政治人物梅德弗查克，並附上他被上銬的照片。他盛讚國安部門的行動，並建議俄羅斯用被俄軍拘禁的烏克蘭人來換回梅德弗查克，又強調會繼續俘虜俄羅斯士兵。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫表示，鑒於目前存在數量龐大的虛假消息，疑似梅德弗查克被捕的照片需要進一步核實。