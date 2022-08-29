烏克蘭局勢｜烏指俄襲扎波羅熱核電廠害人害己　當局向居民派碘片(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，扎波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠附近地區再遭受炮擊，俄烏繼續互相指責。俄羅斯國防部稱烏方一日內向該地區發射9枚炮彈；烏方則指，俄軍連日向核電廠對岸的城鎮發炮，警告核電廠一旦洩漏輻射，按風向會蔓延至俄羅斯。

烏克蘭表示，俄軍連日向核電廠對岸的城鎮發炮，核電廠附近的安赫德市(Enerhodar)，有兩個住宅區在周日遭受炮擊，有住宅大廈被擊中，汽車著火。另一個由扎波羅熱管轄的梅利托波爾(Melitopol)，發出巨大的爆炸聲和槍聲，市長指，相信是俄方試圖擊落一架烏克蘭無人機，但未有成功。扎波羅熱州州長表示，俄軍擊中札波羅熱市的住宅大樓，以及距離核電廠約2小時車程的東面城鎮，當局上周五(26日)起向居民派發碘片，教導居民如何使用以防受輻射影響。當地媒體報道，烏克蘭正計劃從扎波羅熱撤離居民。

俄羅斯國防部指，烏軍過去24小時在兩次炮擊中共發射9枚炮彈，落在核電站範圍。俄軍發言人及國際原子能機構都指，核電廠輻射水平維持正常。烏克蘭國家核能公司亦表示，無收到核電廠遇襲的消息。