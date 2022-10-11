烏克蘭局勢｜烏政府籲民眾：不要忽視空襲警報 聯合國指俄羅斯或犯戰爭罪

烏克蘭全國昨遭俄羅斯連串炮彈空襲後，防空警報聲今晨8時再度響起，烏克蘭民眾再度回到地下避難所。國家緊急部門發手機警報短訊，稱「烏克蘭今天很大可能遭導彈攻擊。為自身安全留在避難所，不要忽視空襲警報。」首都基輔和遠離戰線的城市過去數個月都回復正常生活，昨日的炮彈雨令烏克蘭氣氛再度緊張，但烏克蘭人決定照舊生活，52歲的基輔市民Natalia說：「我不會害怕，要發生的總會發生。」早前遭俄羅斯宣布吞併的南部扎波羅熱州，其仍由烏軍控制的州首府扎波羅熱市今晨遭新一輪炮擊，12枚導彈擊中公共設施，有學校被炸毀，最少1人死亡。至於昨日的空襲，烏全國死亡人數增至19人，傷者增至105人。聯合國發言人稱，烏民用基建遭攻擊，俄羅斯或違反戰爭法。
「我們沒有受傷是奇蹟」
英國廣播公司(BBC)報道，基輔市民Ksenia和Bogdan談及昨天空襲稱，「我們沒有受傷是奇蹟。」炮彈僅距離他們公寓約200米落下，發出巨大聲響，市內公園Shevchenko Park發生爆炸，他們常到那裡放狗。兩人走到沒有窗戶的走廊暫避，因擔心走到5分鐘路程遠的地下防空洞太過危險。Ksenia說，「部分人認為基輔市中心不再安全。」聯合國人權事務高級專員辦事處(OHCHR)發言人向記者稱，極度關注部分攻擊「似乎針對重要平民基建設施」，而蓄意襲擊有關目標等同戰爭罪。他們促請俄羅斯克制以避免局勢升級，並採取所有可行措施防止平民死傷和民用基建損毀。國際紅十字會昨晚稱平民生命和基建應受到保護，包括醫療設施、住屋、學校、電廠和食水供應，似乎是警告俄羅斯要遵守日內瓦公約。