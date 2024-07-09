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國際
2024-07-09 10:08:00

烏克蘭局勢｜烏方多地遭俄軍導彈襲擊逾30死　澤連斯基揚言報復(有片)

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烏克蘭多地遭俄軍導彈襲擊逾30死，澤連斯基揚言報復。(X)

烏克蘭多地遭俄軍導彈襲擊逾30死，澤連斯基揚言報復。(X)

俄軍空襲烏克蘭多個城市，最少36人死亡，逾100人受傷，遇襲的包括首都基輔一間兒童醫院。烏克蘭總統澤連斯基揚言會報復，並要求聯合國安理會，就襲擊召開緊急會議。網上片段顯示，一枚導彈從天而降，高速落在兒童醫院，隨後發生爆炸。兒童醫院主樓建築嚴重受損，部份倒塌，冒出大量濃煙，多人被埋，救援人員搜索被困瓦礫下的人，家長抱著子女逃生，有進行手術的醫護要停止工作。基輔政府宣布當地哀悼一天。

烏方官員表示，俄軍周一向基輔以及南部和東部五個城市，發射超過40枚不同型號導彈，其中38枚被防空系統擊落。內政部表示，全國50座民用建築遭到破壞，其中包括住宅、商業大樓和2座醫療設施，基輔供電網路和多個變電站都被嚴重破壞。正在波蘭訪問的烏克蘭總統澤連斯基譴責俄軍攻擊民用設施，揚言將進行報復，並呼籲西方盟國今次襲擊做出堅決回應，他要求聯合國安理會就這次襲擊召開緊急會議。

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兒童醫院主樓建築嚴重受損，部份倒塌，冒出大量濃煙，多人被埋。(X) 兒童醫院主樓建築嚴重受損，部份倒塌，冒出大量濃煙，多人被埋。(X) 兒童醫院主樓建築嚴重受損，部份倒塌，冒出大量濃煙，多人被埋。(X) 兒童醫院主樓建築嚴重受損，部份倒塌，冒出大量濃煙，多人被埋。(X)

多國及組織譴責俄羅斯攻擊民用設施

俄羅斯國防部發聲明，否認攻擊民用設施，稱俄軍使用高精度遠程武器打擊了烏克蘭軍工設施和航空基地，又指是烏方發射的防空導彈墜落，導致民用設施遭到破壞。

美國國務院亦譴責襲擊，指俄軍空襲目標明顯並非針對烏方軍事設施，美國將會宣布更多軍援烏克蘭的措施。歐盟和英國等多個西方國家譴責俄方發動襲擊，北約秘書長斯托爾滕貝格批評是令人髮指。聯合國秘書長古特雷斯，對兒童醫院受襲表示極度震驚和強烈譴責，強調直接攻擊平民和民用設施是違反國際法，完全不可接受。聯合國安理會應美國、英國和法國等要求，今日稍後將會召開會議商討事件。

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