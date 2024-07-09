烏克蘭局勢｜烏方多地遭俄軍導彈襲擊逾30死　澤連斯基揚言報復(有片)

俄軍空襲烏克蘭多個城市，最少36人死亡，逾100人受傷，遇襲的包括首都基輔一間兒童醫院。烏克蘭總統澤連斯基揚言會報復，並要求聯合國安理會，就襲擊召開緊急會議。網上片段顯示，一枚導彈從天而降，高速落在兒童醫院，隨後發生爆炸。兒童醫院主樓建築嚴重受損，部份倒塌，冒出大量濃煙，多人被埋，救援人員搜索被困瓦礫下的人，家長抱著子女逃生，有進行手術的醫護要停止工作。基輔政府宣布當地哀悼一天。
烏方官員表示，俄軍周一向基輔以及南部和東部五個城市，發射超過40枚不同型號導彈，其中38枚被防空系統擊落。內政部表示，全國50座民用建築遭到破壞，其中包括住宅、商業大樓和2座醫療設施，基輔供電網路和多個變電站都被嚴重破壞。正在波蘭訪問的烏克蘭總統澤連斯基譴責俄軍攻擊民用設施，揚言將進行報復，並呼籲西方盟國今次襲擊做出堅決回應，他要求聯合國安理會就這次襲擊召開緊急會議。
多國及組織譴責俄羅斯攻擊民用設施
俄羅斯國防部發聲明，否認攻擊民用設施，稱俄軍使用高精度遠程武器打擊了烏克蘭軍工設施和航空基地，又指是烏方發射的防空導彈墜落，導致民用設施遭到破壞。
美國國務院亦譴責襲擊，指俄軍空襲目標明顯並非針對烏方軍事設施，美國將會宣布更多軍援烏克蘭的措施。歐盟和英國等多個西方國家譴責俄方發動襲擊，北約秘書長斯托爾滕貝格批評是令人髮指。聯合國秘書長古特雷斯，對兒童醫院受襲表示極度震驚和強烈譴責，強調直接攻擊平民和民用設施是違反國際法，完全不可接受。聯合國安理會應美國、英國和法國等要求，今日稍後將會召開會議商討事件。
Today, Russia struck Ukrainian cities, resulting in over 170 injuries. As of now, 37 fatalities have been reported, including three children. My condolences go out to their families and loved ones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024
In total, nearly 100 facilities were damaged, including a children's hospital,… pic.twitter.com/Gbd5Yefzfp