烏克蘭局勢｜烏方多地遭俄軍導彈襲擊逾30死　澤連斯基揚言報復(有片)

俄軍空襲烏克蘭多個城市，最少36人死亡，逾100人受傷，遇襲的包括首都基輔一間兒童醫院。烏克蘭總統澤連斯基揚言會報復，並要求聯合國安理會，就襲擊召開緊急會議。網上片段顯示，一枚導彈從天而降，高速落在兒童醫院，隨後發生爆炸。兒童醫院主樓建築嚴重受損，部份倒塌，冒出大量濃煙，多人被埋，救援人員搜索被困瓦礫下的人，家長抱著子女逃生，有進行手術的醫護要停止工作。基輔政府宣布當地哀悼一天。

烏方官員表示，俄軍周一向基輔以及南部和東部五個城市，發射超過40枚不同型號導彈，其中38枚被防空系統擊落。內政部表示，全國50座民用建築遭到破壞，其中包括住宅、商業大樓和2座醫療設施，基輔供電網路和多個變電站都被嚴重破壞。正在波蘭訪問的烏克蘭總統澤連斯基譴責俄軍攻擊民用設施，揚言將進行報復，並呼籲西方盟國今次襲擊做出堅決回應，他要求聯合國安理會就這次襲擊召開緊急會議。