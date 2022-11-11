烏克蘭局勢｜烏方料俄軍需至少1星期撤出赫爾松　烏軍1天內收復12村莊(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭官員估計俄羅斯部隊要花至少一個星期才能完全撤出烏克蘭南部戰略重鎮赫爾松(Kherson)。烏克蘭總統澤連斯基與英國首相辛偉誠通電話，同意要保持謹慎，直至巿內再次升起烏克蘭國旗。另外，烏軍烏軍1天內收復12個村莊，並稱完全解放南部城巿尼古拉耶夫(Mykolaiv)。

烏克蘭軍方周四指出，在赫爾松共收復了12個村莊，光復超過200平方公里領土。有烏軍將領表示，他們摧毀俄軍在當地的補給線，擾亂俄軍在當地的指揮及控制系統，令俄軍在別無選擇下撤走。烏軍又表示，經已從俄羅斯手上完全解放尼古拉耶夫。有片段顯示士兵進入一個鎮後，數十位居民在廣場上相迎，一面烏克蘭國旗在他們後方的旗桿上飄揚著；報道指當地是位於尼古拉耶夫斯的尼胡里夫卡鎮(Snihurivka)。

⚡️ Ukraine liberates Snihurivka in Mykolaiv Oblast.



Ukrainian soldiers published a video from Snihurivka on Nov. 10, saying that the settlement had been liberated by the forces of the 131st reconnaissance battalion.



📷 Ukrainska Pravda / Telegram pic.twitter.com/06wdTdSgOw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 10, 2022

澤連斯基 顧問指俄軍或在市內各處埋藏地雷 赫爾松是俄羅斯於今年2月出兵以來，在烏克蘭境內佔領的唯一地方首府。俄羅斯國防部長紹伊古日前下令俄軍撤出赫爾松市，轉移至第聶伯河東岸。烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)表示，俄軍撤出行動預料需要至少一個星期。澤連斯基的顧問憂慮，俄軍可能在巿內各處埋藏地雷，將這座港口工業城巿變成死亡之城。