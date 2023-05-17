烏克蘭局勢｜烏方稱攔截俄18枚導彈包括匕首導彈　奪回巴赫穆特20平方公里領土(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭表示，俄羅斯對基輔的民用和關鍵基礎設施發動新一輪大規模襲擊，烏方成功攔截18枚導彈，包括6枚匕首(Kinzhal)高超音速導彈。今次是烏克蘭首次聲稱，攔截俄方全部高超音速導彈，若果屬實，將顯示新部署的西方防空系統發揮作用。俄羅斯否認有關說法。

俄軍在周一晚深夜向烏克蘭首都基輔發射多枚導彈，烏軍啟動防空系統攔截，傳出多響爆炸聲。烏方指，這次是俄軍在近期發動最大規模的一次攻擊，俄方發射的18枚導彈全數被防空系統擊落，當中包括6枚匕首高超音速導彈、9枚Kalibr巡航導彈及3枚Iskander陸基導彈。莫斯科當局曾宣稱，匕首高超音速導彈是幾乎無法攔截的超級武器。

俄羅斯國防部長俄紹伊古否認遭烏方擊落高超音速導彈，指與俄方發射數量不符，烏克蘭聲稱的攔截次數，是俄方發射次數的三倍，並指烏方攔截的成功率並不高。

俄羅斯國防部則指，用匕首高超音速導彈摧毀烏方一座愛國者防空導彈系統。美國官員證實，有烏軍使用的愛國者防空系統，在空襲中受損，經過維修後仍然能夠操作。