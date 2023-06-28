烏克蘭局勢｜烏東克拉馬托爾斯克遭導彈襲擊　擊中餐廳釀至少4死42傷(有片)

烏克蘭當局指，俄軍的2枚導彈襲擊當地，一間餐廳和多間房屋受損，救援人員到場將大量傷者送院。事發於當日傍晚，導彈擊中當地市中心一個熱鬧區域，造成至少有4人死亡，包括1名15歲少年。另外42人受傷，包括一名8個月大的嬰兒受傷，幸無生命危險。目擊者指，當時正在餐廳用餐，突然遭受導彈襲擊。亦有目擊者指，有多達十多人從瓦礫堆中被救出，不清楚是死是活。網上影片顯示，事發後餐廳被毀，有燶煙冒出，現場一片狼藉，附近有建築物建築物的門窗玻璃都被震碎。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭東部城鎮克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)遭到俄羅斯導彈襲擊，造成至少4人死亡，以及42人受傷。美國白宮譴責事件。

白宮譴責事件 並保證繼續支持烏克蘭

美國白宮發言人譴責事件是殘酷的襲擊，指襲擊造成多人傷亡和廣泛破壞，又指總統拜登已向烏克蘭總統澤連斯基保證，美國會繼續支持烏克蘭，並向烏克蘭提供武器和裝備，以抵禦俄羅斯的侵略。

美國當天宣布，向烏克蘭提供價值5億美元的新一輪軍事援助，包括提供海馬斯(HIMARS)多管火箭發射系統的額外彈藥、「毒刺」(FIM-9 Stinger)防空導彈系統，以及額外的裝甲車、反裝甲系統、關鍵武器彈藥等裝備。