烏克蘭局勢｜烏東索列達爾激戰烏否認失守　俄軍再度撤換總指揮(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭逾10個月，俄軍聲稱已全面控制烏東頓涅茨克州鹽礦城鎮索列達爾(Soledar)，烏方否認當地失守，強調戰事仍在持續。俄羅斯軍方再次出現人事變動，撤換針對烏克蘭的特別軍事行動指揮官，稱是為加快戰事效率。

不過，烏軍否認當地已失守，指戰事仍然持續。烏軍同時向俄軍設在頓涅茨克地區接近城鎮巴赫穆特的據點，發射多枚迫擊炮。烏克蘭國家邊防警衛隊周三發放片段，展示烏軍在東部鹽礦城鎮索列達爾與俄軍交戰，烏軍用機關槍射擊，有圍板築成的屏障附近爆炸冒煙，有士兵倒地，並似乎掌握俄方行軍情況。片段據報是本月初拍攝，烏方表示，烏軍在阻止俄軍進攻。總統澤連斯基嘲笑俄羅斯當局及其宣傳機構，企圖宣稱俄方取得進展。