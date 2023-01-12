烏克蘭局勢｜烏東索列達爾激戰烏否認失守　俄軍再度撤換總指揮(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭逾10個月，俄軍聲稱已全面控制烏東頓涅茨克州鹽礦城鎮索列達爾(Soledar)，烏方否認當地失守，強調戰事仍在持續。俄羅斯軍方再次出現人事變動，撤換針對烏克蘭的特別軍事行動指揮官，稱是為加快戰事效率。
不過，烏軍否認當地已失守，指戰事仍然持續。烏軍同時向俄軍設在頓涅茨克地區接近城鎮巴赫穆特的據點，發射多枚迫擊炮。烏克蘭國家邊防警衛隊周三發放片段，展示烏軍在東部鹽礦城鎮索列達爾與俄軍交戰，烏軍用機關槍射擊，有圍板築成的屏障附近爆炸冒煙，有士兵倒地，並似乎掌握俄方行軍情況。片段據報是本月初拍攝，烏方表示，烏軍在阻止俄軍進攻。總統澤連斯基嘲笑俄羅斯當局及其宣傳機構，企圖宣稱俄方取得進展。
Soledar, early January.— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) January 11, 2023
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報道：俄易帥反映戰事失利
俄羅斯提高對烏克蘭特別軍事行動的管理層級，改由武裝力量總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)出任總指揮。而原總指揮、空天軍總司令蘇羅維金(Sergey Surovikin)則降級出任副總指揮。有報道認為，反映俄方承認在戰場上失利，以及反映總統普京雖然對蘇羅維金的表現不太滿意，但仍然相信他的專業知識。