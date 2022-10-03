烏克蘭局勢｜烏狗一夜間失去4名人類家人　徘徊廢墟不肯離開(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，烏克蘭中部第聶伯羅市(Dnipro)上周四遭遇俄羅斯火箭攻擊，造成4人死亡，當中2名為兒童，另外有5人受傷。被攻擊地點事後遺下1個大約8 乘10 米大的大窿，救援人員並在廢墟中發現一隻狗狗，牠的4名人類家庭成員以及另1隻小狗全在這次炮擊中喪生，只有牠倖免於難。

據第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)中部地區的州長Valentyn Reznichenko說，這次火箭襲擊造成2名兒童及2名成人死亡，火箭還破壞了至少 60 座私人住宅、幾座多層建築和一個市場。 當地居民Pavlo表示，他鄰居的房屋被火箭直接擊中，鄰居一家4人都死去，他受損的房子附近一個市場亦被火箭擊中，留下一個大坑，損壞的售貨亭和裝有貨物的貨櫃箱。

人類父親正在軍中 狗狗爆炸後已盲及聾

這隻狗狗名字叫Crimea，在這次火戰攻擊中失去了人類母親、母親的12歲和8歲子女、婆婆，以及1隻小狗Jack，他們的遺體被鄰居發現在屋頂和附近的街道上。Crimea被人發現時在廢墟驚徨無助，卻又不願離開，牠其後由救援人員帶走並帶到給獸醫檢查，亦發現爆炸後，Crimea已經盲了及聾了。當地報道指，這家人的父親正在軍中服役，父親在得知家人罹難後，指無法以言誩來形悲傷和痛苦。據指，狗狗Crimea在2014年還是小狗時，在俄羅斯佔領克里米亞半島被帶走，之後與其人類家人住在第聶伯羅市。事件令不少網民表示心痛，並有人繪畫以表達Crimea失去家人的傷痛。