烏克蘭局勢｜烏狗狗Patron助掃除約90個爆炸裝置(有片)

自俄羅入侵烏克蘭以來，向包括北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)等地發動猛烈轟炸，造成大量人命傷亡，據指更設置大量地雷及爆炸物，危及平民安全。烏克蘭國家緊急服務中心(SES)早前表示，一隻兩歲的積羅素犬Patron，憑著牠敏銳的嗅覺屢建奇功，至今已成功協助清除約90個爆炸裝置。

據美國《新聞周刊》(Newsweek)報道，SES以「切爾尼戈夫煙火專家的靈魂和吉祥物」介紹Patron，牠穿著小組的小背心，跟隨特遣隊到各個地方執行任務，包括探測地雷、炸藥等爆炸物，至今已清除約90個爆炸裝置，拯救了無數的生命。中心更提到Patron非常喜歡芝士，因此常用作對牠的獎勵及寵愛。

狗狗嗅覺靈敏度約為人類 40 倍 狗狗的嗅覺的靈敏度大約是人類的40倍，自第二次世界大戰以來，一直被用於部分特殊任務。據指，全球大約23個國家或地區，有750多隻狗參與探測爆炸物等任務，包括在機場。