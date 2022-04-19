烏克蘭局勢｜烏狗狗Patron戰績彪炳　網民爆發創意激讚(有片)

自俄羅入侵烏克蘭以來，一隻兩歲半大的積羅素犬Patron一直於北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)，憑著牠敏銳的嗅覺，至今已協助清理逾150個爆炸物或爆炸裝置，牠的英勇事跡更引發網民發揮創意，創作有關Patron的圖畫以作讚揚。

Patron隸屬烏克蘭國家緊急服務中心(SES)，穿著小組的小背心跟隨組員搜索爆炸品是牠的「標誌」，國防部上周於社交平台Twitter表示，Patron已協助清理逾100個爆炸物或爆炸裝置，牠非常努力。根據當地報道則指，Patron協助清除的爆炸物大約有150個。

《華盛頓郵報》報道，烏克蘭緊急服務發言人表示，逾600名掃雷人員發現並拆除54,000枚地雷和未引爆彈藥，其中包括近2,000枚導彈。