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國際
2022-04-19 16:19:00

烏克蘭局勢｜烏狗狗Patron戰績彪炳　網民爆發創意激讚(有片)

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烏狗狗Patron戰績彪炳，網民創意爆發激讚。(Twitter)

烏狗狗Patron戰績彪炳，網民創意爆發激讚。(Twitter)

自俄羅入侵烏克蘭以來，一隻歲半大的積羅素犬Patron一直於北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)，憑著牠敏銳的嗅覺，至今已協助清理逾150個爆炸物或爆炸裝置，牠的英勇事跡更引發網民發揮創意，創作有關Patron的圖畫以作讚揚。

兩歲半大的積羅素犬Patron一直於北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)。(Twitter) 兩歲半大的積羅素犬Patron一直於北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)。(Twitter) 兩歲半大的積羅素犬Patron一直於北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)。(Twitter) 兩歲半大的積羅素犬Patron一直於北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)。(Twitter) 兩歲半大的積羅素犬Patron一直於北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)。(Twitter)

Patron隸屬烏克蘭國家緊急服務中心(SES)，穿著小組的小背心跟隨組員搜索爆炸品是牠的「標誌」，國防部上周於社交平台Twitter表示，Patron已協助清理逾100個爆炸物或爆炸裝置，牠非常努力。根據當地報道則指，Patron協助清除的爆炸物大約有150個。

《華盛頓郵報》報道，烏克蘭緊急服務發言人表示，逾600名掃雷人員發現並拆除54,000枚地雷和未引爆彈藥，其中包括近2,000枚導彈。

網民發揮創意激讚Patron。(Twitter) 網民發揮創意激讚Patron。(Twitter) 網民發揮創意激讚Patron。(Twitter) 網民發揮創意激讚Patron。(Twitter) 網民發揮創意激讚Patron。(Twitter) 網民發揮創意激讚Patron。(Twitter) 網民發揮創意激讚Patron。(Twitter) 網民發揮創意激讚Patron。(Twitter)

網民發揮創意激讚Patron

由於Patron在戰事中擔任的特別工作，令不少網民留下深刻印象，激讚Patron是烏克蘭的守護者之一、英雄之一，網上至今已流傳有多幅創作的圖片，是一眾網民或藝術家希望藉畫作去讚揚Patron的貢獻及英勇事跡。

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