烏克蘭局勢｜烏男童寫家書給亡母催淚 「謝謝你給我人生最美好的9年」

他以英語在安理會讀出信中內容：「媽媽，這封信是我給你的3月8日婦女節禮物。謝謝你給了我人生最美好的9年，很感謝你給了我童年。你是全世界最了不起的媽媽。我永遠不會忘記你。祝你在天堂安好。我希望你現在身處天堂，我會試著做個乖孩子，以後也可以上天堂。」

Kyslytsya告訴安理會，這封信「幾天前」在烏克蘭曝光，是一名9歲男童寫給他命喪俄軍之手的母親。

聯合國安理會周一在紐約開會期間，烏克蘭駐聯合國大使Sergiy Kyslytsya讀出一封烏克蘭男孩寫給他亡母的家書，信中，男孩謝謝母親給了他人生中最美好的9年。

烏國大使：若不阻止克宮 只會愈來愈多孤兒

Kyslytsya表示，男童的母親是在他們駕車離開遭俄軍佔領的城市時，遭俄軍殺害。男童躲在車內，直到當地居民把他救出來，並將他帶到庇護所。Kyslytsya怒言：「這封信從一開始就不該寫。若這種信該寫，代表某些事錯得離譜，包括聯合國。」

他質問，「這會代表維持國際和平安全的機制未發揮作用，理應調整，但在俄羅斯獲准運用常任理事國職權下，可以改善嗎？」他指出：「如果我們不能阻止克里姆林宮，愈來愈多的孩子將成為孤兒，愈來愈多母親將失去孩子。」