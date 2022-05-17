烏克蘭局勢｜烏稱264士兵撤離鋼鐵廠　將抵俄控制區待交換俘擄

烏克蘭與俄羅斯達成協議，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，困守南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)的烏克蘭士兵正在撤離。烏克蘭國防部證實，逾264名烏克蘭士兵已經撤走，包括53名重傷烏兵。撤離烏軍將被送到俄軍控制的地區，將會被用來交換被俘虜的俄羅斯士兵。

烏克蘭武裝部隊總參謀部宣布有關撤離行動，指「馬里烏波爾守軍已經完成了戰鬥任務」，並讚譽從亞速鋼鐵廠(Azovstal)撤離的士兵是「我們這個時代的英雄」。在俄羅斯同意將受傷的烏克蘭士兵疏散後的數小時，周一晚間進行首次撤離行動。

烏克蘭副防長馬利亞爾(Ganna Malyar)表示，超過260名戰士周一撤出鋼鐵廠，到達烏東由俄羅斯控制的地區，其中53人傷勢嚴重，被送到新亞速斯克(Novoazovsk)的醫院治療。另外，211人通過人道走廊到達奧萊尼夫卡(Olenivka)，她指將安排交換程序，讓這批烏軍回家，當局仍持續努力救出仍在裡面的人，但目前尚不清楚有多少烏軍留在亞速鋼鐵廠裡。