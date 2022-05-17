烏克蘭局勢｜烏稱264士兵撤離鋼鐵廠　將抵俄控制區待交換俘擄

烏克蘭與俄羅斯達成協議，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，困守南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)的烏克蘭士兵正在撤離。烏克蘭國防部證實，逾264名烏克蘭士兵已經撤走，包括53名重傷烏兵。撤離烏軍將被送到俄軍控制的地區，將會被用來交換被俘虜的俄羅斯士兵。
烏克蘭武裝部隊總參謀部宣布有關撤離行動，指「馬里烏波爾守軍已經完成了戰鬥任務」，並讚譽從亞速鋼鐵廠(Azovstal)撤離的士兵是「我們這個時代的英雄」。在俄羅斯同意將受傷的烏克蘭士兵疏散後的數小時，周一晚間進行首次撤離行動。
烏克蘭副防長馬利亞爾(Ganna Malyar)表示，超過260名戰士周一撤出鋼鐵廠，到達烏東由俄羅斯控制的地區，其中53人傷勢嚴重，被送到新亞速斯克(Novoazovsk)的醫院治療。另外，211人通過人道走廊到達奧萊尼夫卡(Olenivka)，她指將安排交換程序，讓這批烏軍回家，當局仍持續努力救出仍在裡面的人，但目前尚不清楚有多少烏軍留在亞速鋼鐵廠裡。
澤連斯基稱鋼鐵廠守軍為英雄
烏克蘭總統澤連斯基表示，在烏軍、情報部門、談判小組、紅十字會及聯合國共同努力下，鋼鐵廠的守軍傷員正接受援助，烏方希望盡可能拯救自己人的生命，國家需要英雄生存下去，並將持續進行把餘下馬里烏波爾守軍都帶回來的行動。
俄羅斯國防部較早時說，俄軍與被困鋼鐵廠的烏軍代表達成協議，將會開闢人道主義走廊，讓受傷的烏克蘭士兵撤離。
《路透社》：載烏兵巴士深夜抵新亞速斯克
烏克蘭國民警衛隊亞速營表示，為了拯救生命，部隊正執行最高軍事指揮部的決定，希望得到烏克蘭人民的支持。
《路透社》記者目擊5架載著士兵從亞速鋼鐵廠的巴士，於16日深夜抵達新亞速斯克。這些巴士車身被塗上支持俄軍侵略的「Z」字，車內可看到疊成三層的擔架床，有據信受傷士兵躺著，另有照片顯示，一名男子被以四輪擔架床推行，其頭部包著繃帶。