烏克蘭局勢｜烏第一夫人：戰爭開始就無面對面見過丈夫

Olena Zelenska日前接受《Vogue》專訪，報道以「我作證」(I Testify…)為題。(IG)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第49日。一直低調的烏克蘭第一夫人Olena Zelenska逐漸於社交媒體發聲，讓國際社會表達烏克蘭身處的困境。她日前接受《Vogue》專訪，以「我作證」(I Testify…)為題，詳細描述烏克蘭婦女戰事至今所面臨的恐懼，她說：「我們當中任何一個人被折磨、性侵或殺害時，我們都感同身受！」她亦透露，自戰爭第一天起，自己就再也沒有機會跟丈夫澤連斯基(Volodymyr Zelensky)見面，只能告訴孩子，他們很快就能見到父親。

Olena Zelenska說，自己清楚記得開戰的前夕，是一個再正常不過的工作日和晚上。孩子們放學回來，她處理日常家務，儘管到處都在談論俄羅斯可能入侵，「但直到最後一刻，人們都無法相信這會發生……發生在21世紀？發生在現代世界？」

Olena Zelenska透露，自戰爭第一天起，自己就再也沒有機會面對面與丈夫澤連斯基見面。(Vogue)

2 月 24 日最後一次看到澤連斯基穿西裝 Olena Zelenska說，2月24日凌晨4時到5時之間，她被一聲巨響吵醒，發現吏夫澤連斯基不在床上。 當她起身時，發現他已經穿好西裝，準備離家。她後來才知道巨響原來是爆炸聲，澤連斯基說了一句：「開始了」。她詢問到：「孩子們該怎麼辦？」澤連斯基說：「我之後再告訴妳。先把必要品和文件收齊，以防萬一。」這是她最後一次看到澤連斯基穿西裝。 被問到怎樣跟17歲的女兒和9歲的兒子解釋發生的事情，Olena Zelenska說：「沒有必要向孩子們解釋任何事情。他們看到一切，就像烏克蘭的每個孩子一樣。當然，這不是他們該看到的，但他們誠實而真誠，你不能對他們隱瞞任何事情。」涉及到孩子時，最好的策略就是真相。

指烏孩子長大後將成為愛國捍衛者 Olena Zelenska又說，俄羅斯總統普京試圖分裂烏克蘭，但不可能成功：「我們當中任何一個人受到折磨、性侵或殺害時，我們會覺得自己在遭受折磨、性侵或殺害。我們不需要宣傳機制來引發公民意識和抵抗。我們都感受到的個人憤怒和痛苦，立即激發我們渴望行動，抵抗侵略、捍衛自由。」她說：「當野蠻人試圖接管我們的國家時，所有人都成為志願者。我看到這在我們的孩子心中激起最深的愛國情懷。不僅是我的孩子，還有烏克蘭的所有孩子。他們長大後將成為愛國者和祖國的捍衛者。」 Olena Zelenska提到許多婦女冒著生命危險，徒步逃離被佔領的城市，在沒有丈夫、兄弟和父親幫助的情況下，帶著孩子離開。世界正在意識到這些婦女逃離的是甚麼，在俄軍撤離布查等基輔周邊村莊後，被屠殺平民的亂葬崗暴露在媒體鏡頭下。