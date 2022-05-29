烏克蘭局勢｜烏總統澤連斯基赴哈爾科夫前線 烏軍苦守盧甘斯克

俄羅斯攻打烏克蘭邁入第四個月，在改變目標集中兵力攻擊烏東地區頓巴斯下，俄軍大有斬獲，烏軍在盧甘斯克州唯一控制的最大城市北頓涅茨克(Sievierodonetsk)周日遭俄軍狂轟，州長稱陷於苦戰。有指烏軍擬棄守該市免被俘，似乎是避免重蹈馬里烏波爾亞速鋼鐵廠遭包圍覆轍。烏總統澤連斯基則罕見離開首都基輔，今日在開戰後首次到東北部哈爾科夫地區前線視察，並嘉許當地烏軍，說：「我想多謝你們每一位的付出，你們為了我們和國家冒生命危險。」他形容哈爾科夫的戰況對烏軍來說「無法形容的艱難」。路透社稱，在澤連斯基離開後不久，該州首府哈爾科夫傳來爆炸聲。