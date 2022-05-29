烏克蘭局勢｜烏總統澤連斯基赴哈爾科夫前線 烏軍苦守盧甘斯克

俄羅斯攻打烏克蘭邁入第四個月，在改變目標集中兵力攻擊烏東地區頓巴斯下，俄軍大有斬獲，烏軍在盧甘斯克州唯一控制的最大城市北頓涅茨克(Sievierodonetsk)周日遭俄軍狂轟，州長稱陷於苦戰。有指烏軍擬棄守該市免被俘，似乎是避免重蹈馬里烏波爾亞速鋼鐵廠遭包圍覆轍。烏總統澤連斯基則罕見離開首都基輔，今日在開戰後首次到東北部哈爾科夫地區前線視察，並嘉許當地烏軍，說：「我想多謝你們每一位的付出，你們為了我們和國家冒生命危險。」他形容哈爾科夫的戰況對烏軍來說「無法形容的艱難」。路透社稱，在澤連斯基離開後不久，該州首府哈爾科夫傳來爆炸聲。
集中火力小範圍進攻戰略成功
烏東戰況目前對俄方有利，俄軍宣稱完全控制頓巴斯地區鐵路樞紐城鎮利曼，這將可助俄軍切斷烏軍的補給。有分析認為，俄軍最近改變戰略集中火力小範圍地進攻，而非分薄兵源大範圍攻擊。這個戰略成功令俄軍在烏東地區逐步佔據更多地區，若烏東的盧甘斯克和頓涅茨克落入俄軍手上，將達到俄總統普京今次「特別軍事行動」中「解放頓巴斯」的目標，對他來說是一場勝利。
俄重開馬里烏波爾港口運走2700噸金屬
另外，俄方昨重開烏南部城市馬里烏波爾的港口，俄方稱將運送2,700噸金屬往俄羅斯。烏方批評俄方此舉形同搶掠，「繼偷去烏克蘭穀物後，佔領者再對馬里烏波爾的出口金屬產品施同樣招數」。據悉，開戰前馬里烏波爾港口存放了約20萬噸金屬和鑄鐵，價值1.7億美元(約13.26億港元)。